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富邦冠名贊助新北U12少棒賽　U18張趙紘、柯敬賢鼓勵小球員

▲▼2024新北富邦全國U12棒球錦標賽。（圖／主辦單位提供）

▲▼2024新北富邦全國U12棒球錦標賽。（圖／主辦單位提供）

▲▼2024新北富邦全國U12棒球錦標賽。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024新北富邦全國U12棒球錦標賽於9日在重新壘球場A揭開序幕。本次賽事由富邦金控冠名贊助，來自全國10縣市的24支菁英少棒隊伍參賽，冠軍將獲得8萬元的獎金。

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開幕式由新北市興穀國小帶來的迎賓鼓曲營造出激昂的氣氛。體育局長洪玉玲親自出席開幕典禮，勉勵所有參賽選手享受比賽、超越自我、再創佳績，抱回勝利的獎盃與獎金。

來自全國的24支精銳隊伍包含新北市大豐、金龍、汐止、民安、新埔、土城及興穀國小等隊伍，以及來自其他縣市的隊伍。興穀國小棒球隊隊長洪顥哲同學代表全體棒球員宣誓，期許球隊有好的表現，發揮團隊精神爭取最高榮耀。剛結束U18亞青賽事的張趙紘、柯敬賢也受邀到場鼓勵球員。

賽事開球儀式由體育局長洪玉玲、承辦學校興穀國小校長胡銘浚、新北市棒球委員會主任委員蔡明堂、富邦金控代表-台北富邦銀行品牌永續部楊雅媛資深協理、長期贊助興穀少棒的信創集團黃炳銘董事長及聰迪企業有限公司董事長石迪芳女士等貴賓共同進行。體育局表示，透過企業支持贊助2024新北富邦全國U12棒球錦標賽，能更深耕基層棒球運動，並建立新北棒球特色賽事品牌。

本次賽事將於9月9日至13日在重新壘球場A、B以及重新棒球場等三個場地進行。體育局期勉所有參賽隊伍在球場上盡情展現，成就屬於自己的精彩球賽，未來更發光發熱。

關鍵字： 棒球U12新北市富邦金控開幕式

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