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高承睿首次扳倒南韓名將安宰賢　柚子同學逆轉晉澳門冠軍賽16強

▲▼中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本周世界排名持平第32的「柚子同學」高承睿，今(9)日出戰WTT澳門冠軍賽首輪賽事，交手世界第22的南韓名將安宰賢，雙方大戰5局，高承睿終場以9比11、11比6、11比6、3比11和11比7，總局數3比2逆轉勝出，搶下16強門票，也是生涯首次扳倒安宰賢。

竄升台灣桌球二哥的高承睿，上個月結束首次的奧運之旅後，連續參加2站賽事，在WTT祕魯利馬挑戰賽意外首輪敗北，上周打進WTT阿拉木圖挑戰賽男單8強，可惜以2比3遭世界第49的日本選手宇田幸矢逆轉落敗，沒能挺進4強。

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高承睿今日出戰澳門冠軍賽32強，對上世界第22的南韓名將安宰賢，兩人生涯交手過兩次，都由安宰賢取勝。今日開賽雙方打成3比3，安宰賢強勢的進攻加上幸運擦網球，高承睿落入4比7落後，在追到7比8僅1分差後，連失了2分，8比10被對手取得2個局點，高承睿奮力化解了1個，仍以9比11讓出。

來到第2局，高承睿重整旗鼓打出5比2攻勢，維持2到3分的領先，局中被追到7比6後，高承睿及時穩住，再拉開9比6、3分差，擺短擾亂對手，以10比6得到4個局點，首個局點就把握住，以11比6將總局數扳成1比1。

▲▼19歲桌球新星高承睿在男單16強戰交手22歲瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard）。（圖／路透）

▲台灣桌球二哥高承睿。（圖／路透）

高承睿第3局開局前3板把握度依舊比安宰賢高，拉出4比0領先，連掉3分後回穩，在對手急著反攻連續幾次打出界之下，高承睿局末拉開9比4、5分差，以10比5逼出5個局點，11比6再下一城，總局數2比1聽牌。

進入第4局，安宰賢展開反擊，高承睿則遇上了亂流，陷入2比9、7分落後，以3比10讓出，雙方總局數戰成2比2。

決勝第5局，高承睿改變戰術，與安宰賢對拉得分，不讓對手的短球佔上風，打出5比2攻勢，大大提振士氣，接著成功擰拉得分，高承睿連續把握4個發球分，進一步將比數改寫為7比3。高承睿局末拉開9比4後連失3分，仍以10比7取得3個賽末點，最終以11比7，總局數3比2挺進16強，生涯首次扳倒安宰賢。

關鍵字： WTT桌球澳門冠軍賽高承睿

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