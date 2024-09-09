李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

▲李洋引退儀式，林郁婷、彭名揚親自送上「羽動乾坤」匾額祝福。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」成員李洋昨(8)日在台北小巨蛋舉行退休儀式，同樣在巴黎奧運摘金的世界拳后林郁婷也到場致贈「羽動乾坤」匾額，感動又感傷的氛圍，讓林郁婷也忍不住落淚，她打趣表示，「怎麼會有別人退役，連我也哭慘的問題啊！」她也感謝李洋的「一句話」，陪伴她度過東京奧運的挫敗。

李洋生涯在亞運摘下2銅，今夏更與搭檔王齊麟攜手完成奧運男雙金牌2連霸壯舉，是台灣極具代表性的羽球好手，不過29歲的他決定急流勇退，他昨日在台北小巨蛋舉行退休儀式，幾名「前女友們」王齊麟、李哲輝、江聿偉等3位搭檔都到場獻上祝福，李洋數度落下男兒淚，自嘲「哭得好醜」。

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▲李洋告別選手生涯。（圖／記者杜奕君攝）

李洋在退休儀式圓滿落幕後發文，「過幾年後我不確定大家還記不記得我，曾經有個小胖子在羽球場上付出了自己的全部，逼自己自律只為了將最好的一面展現給大家看，在球場上奮力拚搏是為了對得起身後支持的人。」

「而現在這位小胖子也是時候跟他熱愛的羽球場，與支持他的人好好道別了，李洋羽球運動員謝幕。」李洋本周正式到國體大任教，他與王齊麟將在年終賽最後一次合體出賽，其他賽事確定不會再出席。

李洋正式告別賽場，在巴黎奧運也帶給國人感動時刻的「台灣女兒」林郁婷坦言，「很難想像這一天這麼快就到來了。依舊清晰記得洋哥說的，『不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看到希望。』」

▲李洋與王齊麟擁抱道別，場面催淚。（圖／記者杜奕君攝）

林郁婷說，這句話從自己東京奧運失利到現在，一直鼓著她，她將李洋當成榜樣，「洋哥從不會因為自己的成績而高傲，洋哥在球場上的自律、努力及善良，一直是我學習的榜樣。謝謝你，洋洋，在球場上帶給我們這麼多美好的時刻。」

「祝你在未來副教授的道路上鴻圖大展，前程似錦！記得要組團帶我一起打球、做公益喔！」林郁婷也打趣表示，「怎麼會有別人退役，連我也哭慘的問題啊！」直呼李洋退役「好好哭」。

▲李洋與「前女友們」王齊麟、李哲輝、江聿偉。（圖／記者杜奕君攝）