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台南台語月！金曲歌王謝銘祐統一獅開唱　棒球哇咧獅臺語攏ê通

▲統一獅「臺語起磅x哇咧獅」主題日 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅「臺語起磅x哇咧獅」主題日 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

2024台南臺語月活動在九月熱鬧展開，統一獅從本週起將推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列活動。「棒球哇咧獅活動將在9月19日盛大舉行，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟。

棒球哇咧獅活動當天，賽前特別邀請臺語金曲歌王謝銘祐開唱，將帶來一首又一首好聽的臺語歌曲，包括2013年由謝銘祐為獅隊創作的「哇咧獅」歌曲。今年是統一獅隊史35週年，活動將帶領大家重新感受臺語歌曲的魅力。

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自2016年起，統一獅年度主題歌曲結合在地特色均改編臺語經典歌曲旋律，成為獅隊傳承的特色之一。今年臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，主視覺由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格。

本次活動也特別準備「2024台南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9月19日持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份。此外，賽前播報先發名單將採用台語進行，局間活動也將規劃不同台語猜謎活動，讓民眾進場能夠感受講臺語攏ê通，一起來推廣臺語文化。

關鍵字： 中職棒球

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