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桌球一姐鄭怡靜奧運後首戰　擊敗學妹簡彤娟晉澳門冠軍賽16強

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今(9)日迎來巴黎奧運後首戰，出戰2024年WTT澳門冠軍賽，首輪就碰上我國22歲新星簡彤娟，上演「台灣內戰」，「學姊」終場以11比6、7比11、11比4和11比7，總局數3比1擊敗簡彤娟，僅花27分鐘就挺進16強。

名列世界第10的鄭怡靜，上個月結束生涯第3次的奧運之旅，她在女單與女團賽事皆止步8強，經過1個月的休息與調整，今日在WTT澳門冠軍賽32強與台灣小將簡彤娟展開兩人首次的國際賽對決。

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位列女單第7種子的鄭怡靜，開賽就打出4比1攻勢，主宰了戰局，世界第46的簡彤娟則出現較多失誤，讓鄭怡靜以10比6取得4個局點，「學姊」以11比6先下一城。

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

▲台灣小將簡彤娟（圖／路透）

兩人第2局中前段形成拉鋸，鄭怡靜在7比6領先後意外連掉4分，反以7比10落後，簡彤娟把握住機會以11比7扳回一局，兩人總局數戰成1比1。

鄭怡靜第3局開局就火力全開，拉出6比1猛攻，重新掌握局面，簡彤娟局末連續打出界，「學姊」以11比4收下此局，總局數2比1聽牌。

來到第4局，鄭怡靜從落後到扳成5比5，再以6比5超前，連丟3分的簡彤娟喊出暫停到場邊冷靜，不過「學姊」仍然以11比7後來居上，僅花27分鐘就以總局數3比1挺進16強。

關鍵字： WTT桌球鄭怡靜澳門冠軍賽簡彤娟

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