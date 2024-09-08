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第12屆WOTD-ETD格鬥賽精彩落幕！台將5戰全勝香港武林高手

▲第12屆WOTD格鬥賽精彩落幕。（圖／WOTD提供）

▲第12屆WOTD格鬥賽精彩落幕。（圖／WOTD提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣最大綜合格鬥賽事品牌WOTD-ETD12系列賽，今於台北體育館進行35場激戰，壓軸的MMA綜合格鬥和鐵籠搏擊後面幾壓軸戰後5場，竟然都戲劇化的出現台、港武林高手對決戲碼，而且台將集體表現神勇拿下5戰全勝，其中MMA最終場甫從美國歸國、曾經是FB執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)陪練員「鯊魚」李學顥以十字固提前在第二回合就打敗香港對手賴嘉豪拿下二連勝。

才剛在上一站今年元月舉行的WOTD-ETD11中，李學顥只花2分04秒就降伏成勝利下，面對暌違8個月的WOTD-ETD12賽，李學顥慎重的在6月再度赴美再與美籍台裔戰將「影子」吳仲凱共同訓練，他說，「主要是想讓自己進步，這次主要是學到如何從立技轉摔到地板的過程，這方面在台灣比較難學到。」

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雖然省吃儉用並且借住在吳仲凱家裡，但李學顥還是花了10多萬元，但這筆錢並沒有白費，李學顥今在MMA壓軸賽面對香港「濃縮豆漿」賴嘉豪，對手在三年接連參加了十多場的泰拳和MMA賽事，形成不斷向前壓迫並轟出重擊，同時防禦堅不可摧的坦克式打法，但今在第二回合1分55秒，就被李學顥摔倒後再改成十字固後就提前降伏拿下勝利。

27歲的李學顥坦承少年時喜歡打架，因為看UFC轉播，自17歲開始接觸格鬥就一頭栽下，即便是畢業後要承接家業的工程工作，但他依然不停接受訓練，四處尋找讓自己變強的機會，去年7到9月跟隨「影子」吳仲凱到美國訓練並且成為FB執行長祖克柏的陪練員之一，李學顥說，「原本父親一直沒辦法接受，但現在也慢慢同意，但我要最感謝我的女朋友，從我開始訓練至今都在默默的支持著我。」

李學顥下周一就準備成為專職教練，暫時離開家裡的工程工作，他說，「我年紀也不小了，再拼也沒有幾年，我希望明年可以站上職業擂台，讓世界看到台灣！」

另一場壓軸的鐵籠搏擊壓軸賽，由台將「幻影」劉志偉對上香港「蜜獾」李駿琳，後者在泰拳/踢拳領域上已有十年經歷且曾在香港IPCC紅擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶，第一次被判滑倒的劉志偉，在第1回合1分多鐘就二度擊倒對手，雖然李俊琳立刻起來再戰，但第一回合結束，經過醫生檢查後不適合再戰就提前結束比賽，劉志偉獲勝拿下4連勝後大方秀起已經練習半年的街舞SOLO，他打趣的說，「哈哈哈，我就是想秀嘛！」。

劉志偉從國二就接受拳擊訓練，高二練習柔術、高三又接觸綜合格鬥，培養起全面的風格，雖然劉志偉去年在訓練時一度造成眼睛視網膜剝離，整整休息了半年後才重新復出，但劉志偉對自己依舊非常有自信，他說，「我想成為台灣最強立技的天花板，歡迎體重跟我差不多的人來戰！」

但提到受傷，在MMA壓軸的倒數第二場台將「蜜獾武士」24歲彭皓宇對上香港27歲的James Inge，後者港將擁有六年拳擊和四年巴西柔術的格鬥經歷，但不斷被彭皓宇帶入得意技摔技，最後三回合結束，依舊由台將彭皓宇經過判獲勝拿下5連勝。

「有誰看得出來我2年前還因頸椎第一節粉碎性骨折？」彭皓宇因為小時看了很多格鬥漫畫，6年前才真正接觸格鬥，但自覺因為起步晚，比別人練得加倍的訓練量，曾經一天練四餐，練到每天幾乎虛脫，但兩年前因為跟「上古神獸」林禾順訓練時發生意外，導致頸椎第一節粉碎性骨折，他說，「醫生一度跟我判定已經不可能再做訓練，然後我回家想了一堆後路，卻突然流下淚來，我才發現我沒有了格鬥就再也不會快樂，結果，隔天立刻就跑回去訓練，現現誰敢相信我是脖子曾經斷掉的人。」

除了男子賽之外，今兩場女子鐵籠搏擊大戰也精彩萬分，其中僅練習了一年半就成為泰拳教練網紅「SuperBaby」施品萱對上代表 Falcon Muay Thai 隼泰拳 再次踏入鐵籠的「Kaia」吳悠綺，施品萱已打了4場泰拳比賽獲得3勝1負，這次是在比賽前一個月才接獲邀，她說，「我第一次打鐵籠，目的就是想挑戰自己！」而吳悠綺則是以衝浪為主、課餘加練泰拳4年時間，兩人一白一黑連打三回合，但第三回合，施品萱因為連續膝擊被倒扣1分，最終兩人被判同分平手。

兩人也都很想拿下這場勝利，不滿意自己的表現。23歲施品萱外型可愛，過去都沒有運動習慣，只玩了一年半的街舞，但兩年前因為跟朋友一起去上泰拳課，她說，「就像是觸動我的開關，在擂台上才有做自己的感覺，接著就一頭栽進泰拳的訓練，本來家人都以為我只是玩玩的，後來才發現我是玩真的。」短短的一年半時間，施品萱就已經上完泰拳的教練課並且在去年10月當起泰拳教練，她說，「未來我還希望可以到泰國、日本等地比泰拳！」

關鍵字： 格鬥WOTD

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