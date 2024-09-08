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U18韓國左投裵璨昇對柯敬賢印象深　選秀前抗日好投韓職團長見證

▲▼2024U18亞青韓國隊裵璨昇(左起)、鄭宇宙、丁炫瑀。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青韓國隊裵璨昇(左起)、鄭宇宙、丁炫瑀。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青結束後，韓國隊球員即將在11日迎接韓職選秀。前三順位候補裵璨昇、鄭宇宙、丁炫瑀7日聯手完封日本，讓特地前來觀戰的三星團長李鍾烈及其他球隊球探都留下深刻印象。

韓國隊陣中不少球員早已被韓職鎖定，這次U18亞青接近選秀更為關鍵。韓國隊總教練朴啓源表示，「很多代表隊的球員被職棒球隊所關注，這次比賽表現好的話，就會獲得青睞。我也鼓勵球員這次比賽好好表現，讓棒球路能走得長遠。」

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朴啓源特別指出，「對台灣的第二任投手裵璨昇，透過這次比賽表現特別突出，所以受到球團看重。有韓職團長、球探特別飛過來看他。」

裵璨昇去年對日本先發，投5局，被敲4安打，包含1轟，奪7次三振，失4分，責失2分。今年對中華隊後援3.2局，奪7K，無失分；對日本先發投3局，僅被敲2安打，奪5次三振，無失分。

去年對日本失4分是裵璨昇印象最深刻的事。他表示，「去年是高二的年紀，在重要比賽沒有表現好。今年成為主力而且投得不錯，所以很開心。對決台灣、日本很有收穫，也從隊友身上學習到不少東西。」

今年再度對日本甜蜜復仇，他坦言，抱持一定要贏的決心投球。昨天壓制日本無失分，對自己表現很滿意。談到首戰對中華隊後援登板，他表示：「台灣球員很有耐心，力量和技術都很不錯。柯敬賢印象深刻，有三振他、也有被他敲二壘安打，他的打擊看起來很有自信。」

關鍵字： 韓國U18選秀球探裵璨昇

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