馬刺帥哥前鋒歐斯曼乏人問津　傳將回歸歐洲加盟希臘勁旅

▲馬刺前鋒歐斯曼轉戰歐洲籃壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

上賽季效力聖安東尼奧馬刺的土耳其帥哥前鋒歐斯曼(Cedi Osman)雖然上賽季人士馬刺的重要輪替一員，但休賽季成為自由球員的他，卻沒有球隊願意給他一紙保證合約，日前傳出他將回歸歐洲籃壇打球，已經同意加盟希臘勁旅帕納辛奈科斯(Panathinaikos)。

還不滿30歲的歐斯曼自2017~18賽季從歐洲籃壇登陸NBA，加盟克里夫蘭騎士，並很快在生涯第二個賽季就成為球隊主力，效力騎士6年平均能斬獲9.7分，去年轉戰馬刺，整季72場出賽、其中3場先發，平均17.6分鐘上場時間，能拿下6.8分、2.5籃板、1.7助攻，三分球命中率是生涯新高的38.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季重獲自由身的歐斯曼，一直在尋求一紙NBA的保證合約，但卻乏人問津，並沒有球隊願意開出保證合約給他，據傳洛杉磯湖人曾給他一紙訓練營合約，但湖人目前陣中已經有15張保證合約滿編，歐斯曼要擠進開季名單的難度不低，所以他並沒有接受這紙合約。

根據《EuroHoops.com》報導指出，透過希臘勁旅帕納辛奈科斯老闆揚納克普洛斯(Dimitris Giannakopoulos)的社群網站上透露，歐斯曼已經與球隊達成加盟共識，日前曾有傳言表示，歐斯曼可能加入豪門皇家馬德里，頂上回歸NBA的法國前鋒亞布塞萊(Guerschon Yabusele)離隊的空缺，但最終並未成行。

而帕納辛奈科斯的主帥阿塔曼(Ergin Ataman)，剛好就是歐斯曼在土耳其國家隊的總教練，這可能也是他選擇加盟帕納辛奈科斯的原因之一。