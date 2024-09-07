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U18陳世展勾出一片天激勵綠島棒球　笑言冠軍戰當CT BOY

▲▼U18陳世展。（圖／中華棒協提供）

▲U18陳世展。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青7日由「綠島之光」陳世展先發對菲律賓，繳出4局無失分好投，希望能藉此帶動綠島棒球風氣。本屆賽事他出賽2場比賽，冠軍戰因隔場限制不能登板，他笑言要當「CT BOY」幫隊友加油。

陳世展對泰國後援投1局無失分，7日對菲律賓先發投4局，被敲2安打，奪5次三振，未讓對手攻佔得點圈，無失分，防禦率維持0。

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陳世展滿意用球數精簡，國際賽首度先發表現不錯，「變化球可以再進步，這也是升上高三的課題。」談到這次入選U18中華隊的收穫，陳世展坦言，「從36人培訓到現在，這段日子訓練不錯很有收穫，也照顧自己身體好好吃飯。代表台東的球員只有我，有達到目標很開心。」

父親全程觀戰，也有親朋好友遠從綠島來台北為他加油。陳世展表示，「很多人大老遠來為我們加油很感動，希望我的表現可以把綠島的棒球風氣帶起來，綠島人沒有輸，只要肯認真都可以站上世界的舞台。」

他也提到，集訓期間體能教練呂宗恩的協助，讓他強化投球，無論練習賽或正式比賽都有效果。回到母校後，他也會維持同樣的課表精進自己。

賽後受訪時中華隊還未確定晉級冠軍戰，他頻頻緊張詢問結果，還直言，「現在很緊張，比投球還緊張。」表露真性情的一面，他也表示，雖然不能投球，可以當「CT BOY」幫隊友加油。

關鍵字： U18陳世展綠島棒球台東

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