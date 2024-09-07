快訊／日本0比1不敵韓國戰績互咬　台、日睽違8年爭冠

▲U18日本隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞青超級循環賽日本與韓國之戰，韓國以1比0獲勝，台、日、韓形成三隊互咬，最後由台灣、日本晉級冠軍戰，睽違8年再由台、日爭冠。

日本3局下進攻，山畑真南斗掃出安打並盜壘成功，濱本遥大跑出內野安打，攻佔一、三壘，韓國先發左投裵璨昇順利化解危機。

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韓國打線遭到日本隊先發左投中崎琉生壓制，4局上進攻，靠著廉承沅保送、朴俊淳的安打，以及沈在訓觸身球保送攻佔滿壘，但李原峻擊出雙殺打，韓國「滿壘中計」沒得分。

韓國5局上由李律睿二壘安打開路，但日本上演精彩雙殺，右外野手接殺後轉傳到內野，讓李律睿在三壘前遭到觸殺。

日本5局下靠著熊谷俊乃介安打發動攻勢，利用短打攻佔得點圈，但留下殘壘。韓國6局上面對日本第二任投手坂井遼。朴在賢掃出三壘線邊二壘安打，隨後發動盜壘，日本捕手熊谷俊乃介發生暴傳失誤讓韓國攻下1分。吳在原、廉承沅連續安打，逼得日本再換投今朝丸裕喜接替，馬上飆三振解危，

裵璨昇先發3局，被敲2支安打，奪5次三振，有1次保送，無失分；4局下換上韓職狀元熱門鄭宇宙登板，後援1.1局，無失分。

中華隊、日本隊及韓國隊同為2勝1敗，比較對戰TQB，中華隊0、日本隊約0.00549、韓國隊約-0.00549，因此冠軍戰為台日大戰。中華隊與日本隊最近一次在冠軍戰交鋒是2016年，該年也在台灣舉辦，中華隊以0比1落敗居亞軍。