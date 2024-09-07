快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！中職6人領軍

▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U23世界盃7日進行第二天賽程，中華隊今晚7時迎戰荷蘭，先發打線出爐。王念好續扛4棒，林佳緯先發3棒。

中華隊先發打序與昨天相同，僅守備位置、棒次微調，其中6名選手為中職球員，包括劉俊緯、林佳緯、王念好、何恆佑、王順和以及邱鑫。林佳緯昨天先發中外野，今天以指定打擊為主。

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中華隊此戰推出中信兄弟第2指名右投伍立辰先發，荷蘭則以左投法利（Dylan Farley）應戰。

伍立辰畢業於嘉義大學，U23中華隊為生涯首次國際賽。他以簽約金415萬、月薪8萬加盟兄弟；投手教練王建民對他擁有高度評價，看好成為即戰力。

伍立辰在這次U23原本被預定為關門角色，但最終決定改為先發投手。他先前受訪表示，大學時期多數擔任先發，對這一角色非常熟悉。

中華隊先發打線

劉俊緯 - 游擊手（味全）

鄭俊瑋- 二壘手（台電）

林佳緯 - 指定打擊（統一獅）

王念好- 三壘手（富邦悍將）

何恆佑- 一壘手（統一獅）

王順和 - 左外野手（味全龍）

黃柏叡 - 右外野手（台電）

朱瑋淇 - 捕手（合庫）

邱鑫- 中外野手（樂天桃猿）

先發投手：伍立辰