大谷翔平50-50紀念球價值4億日圓？中居正廣驚呼像中樂透！

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天轟出本季第46發全壘打，若達成前所未有的「50－50」（50支全壘打與50次盜壘）紀錄，紀念球的價值可能高達4億日圓（約9千萬台幣）？朝日電視台節目《中居正廣的週六會》主持人中居正廣對此消息感到十分驚訝。

大谷翔平於9月6日對陣克里夫蘭守護者的比賽中，擔任第一棒指定打擊，並在第三次打席擊出本季第45支全壘打，達成「45-45」紀錄（本季已累計46盜），成為大聯盟史上第一人。

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節目中的棒球評論員堤伸輔指出，若大谷順利達成「50-50」，紀念球的價值可能超過4億日圓。他提到，過去麥奎爾（Mark McGwire）創下70支全壘打紀錄後，紀念球以270萬美元（約2.9億日圓）拍賣，因此大谷的50－50紀念球價值預計將超越這個數字。

聽聞此消息後，中居正廣驚訝地表示，「這顆紀念球會還給大谷，或是展示在博物館嗎？」堤伸輔則回應，希望紀念球最終能送給大谷，並預期大谷可能會回贈簽名球或其他紀念品，甚至邀請球迷參觀更衣室。

日本知名諧星劇團一人笑稱，「4億日圓的價值誰會不要？」堤伸輔回應，這段時間去球場的人中，雖然遺憾有些人是為了賺錢，但喜愛棒球的人可以接受大谷送的禮物。中居則驚訝地表示，「這真是像中了樂透一樣！」