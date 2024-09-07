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韓國高中左投好香！壓制U18、U23中華隊雙投　三星獅選秀陷入抉擇

▲▼U18韓國左投裵璨昇。（圖／中華棒協提供）

▲U18韓國左投裵璨昇。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

好香！韓國選秀將於11日展開，高中畢業就有3位左投丁炫瑀、裵璨昇及金泰賢爭取前段順位，而他們剛好分別對U18中華隊、U23中華隊都繳出好表現，吸引球探目光。

根據韓媒《SPOTV》報導，來自全州高中的「156火球男」鄭宇宙，以及德壽高中的左投丁炫瑀，應會落在前兩順位。關鍵在於Kiwoom英雄的「狀元」人選，牽動韓華鷹「榜眼」的選擇，所以目前焦點落在三星獅球團如何抉擇「探花」人選。

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三星獅高層曾在2日來台實際觀察韓國隊與中華隊之戰，後援封鎖中華隊的左投裵璨昇引人注目，而7日裵璨昇要再次披掛上陣，在關鍵的複賽對決日本之戰先發。三星獅相關人員表示：「裵璨昇預賽對台灣投得非常好，所以要去看他對日本隊的比賽。」

裵璨昇是大邱高中王牌，身高182公分的他能投出近150公里速球，主要武器為滑球。三星獅相關人員表示：「裵璨昇去年表現出色，但今年卻出現一些起伏，但進入高三後又有些壓力，所以恢復水準。」

而他在國際賽也證明自己，2日U18亞青首戰對中華隊後援3.2局，被敲3安打，奪7次三振，沒有失分。三星獅相關人員表示：「球場測速槍最快152公里，但我們球探測得148公里。若他在國際賽繳出好表現，確實會對選秀造成影響。」

而另一位在U23世界盃首戰對中華隊先發的光州第一高中左投金泰賢，也是備受注目的左投。他6日首戰對中華隊先發3.2局，被敲5支安打，奪5次三振，失1分。

三星獅相關人員表示：「金泰賢儘管是高中生卻入選U23代表隊，對決台灣表現出色，U23與U18層級不同，金泰賢在此層級表現優異，這一點也值得關注。」此外，德壽高中外野手朴俊淳、右投金泰亨也在候補名單中，所以三星獅相關人員說：「選秀前必須再思考一下。」

關鍵字： 選秀球員左投韓國三星獅

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