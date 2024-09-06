運動雲

>

陳睦衡「中三日」無安打壓制日本　已有準備周日冠軍戰再上

記者王真魚／台北報導

中華隊6日複賽首戰0比1遭日本完封。先發投手陳睦衡此役先發4局用球數49球，休一天後，周日還可以再登板，球隊也確實有此計畫。陳睦衡賽後表示，自己也是第一次遇到這麼密集的出賽，「但身為主力投手，教練派我就是要上場。」

▲▼ 陳睦衡 。（圖／棒協提供）

▲陳睦衡 。（圖／棒協提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳睦衡是繼2日預賽首戰對韓國之後，「中三日」登板投球，今天以49球投完4局，沒有被敲任何安打，另有2次三振、1次四壞球保送無失分，球速最快151公里。

他在賽後坦言，因為是休息3天就登板，投球感覺沒有第一場來得好，「但狀況不好有狀況不好的投法，還是想辦法攻擊好球帶，按照平常的模式走。」

不過陳睦衡認為，今天雖然狀況不好，但日本、韓國打者相比，韓國打者對決起來較有壓迫感，「球質、球種都沒有那一天這麼好，不過今天被打的球都沒有很紮實，日本通常第一顆就攻擊，但韓國打者都會等一顆，基本上對我的直球都打得很好。」

由於今天用球數未到55球，陳睦衡休息一天後，周日若進冠軍戰還能登板。總教練吳柏宏也表示，屆時若有需要，會用到他，再評估登板時機。

陳睦衡表示，這是第一次遇到可能休息一天就要登板的狀況，自己也不知道怎麼調整，「但因為這是關鍵比賽，我是主力投手，所以還是要丟，教練派我，我也會接受任務上場。」

自認今天狀況不理想，陳睦衡還是丟出151公里球速，電視轉播則測到153公里，他說，「那一球是有特別用力，但只有那一顆，應該是沒有153，畢竟身體狀況沒有很好，本來就預期均速不會很快。」

關鍵字： 中華隊陳睦衡日本複賽球速影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

快訊／我不能再傷到自己！　戴資穎曝台北公開賽止步8強心境

快訊／我不能再傷到自己！　戴資穎曝台北公開賽止步8強心境

就在那一天？美媒預測大谷翔平「50轟、50盜」達成日

就在那一天？美媒預測大谷翔平「50轟、50盜」達成日

夏語心辮子頭跳電臀舞　美尻左右狂抖超辣der

熱門新聞

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U23中華首戰1比3不敵韓國

2麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

3王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

4戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽止步8強

5中華隊守備「誤」事0比1遭完封

最新新聞

1法國射手轉戰歐洲　拒在NBA爛隊當導師

2兄弟再見保送　張育成助止6連敗

3巴克利：上季就說過湖人勇士很爛

4克魯茲炒熱6連勝　劉基鴻：氣氛

5味全龍6連勝　葉總感動：不服輸

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366