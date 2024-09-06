陳睦衡「中三日」無安打壓制日本　已有準備周日冠軍戰再上

記者王真魚／台北報導

中華隊6日複賽首戰0比1遭日本完封。先發投手陳睦衡此役先發4局用球數49球，休一天後，周日還可以再登板，球隊也確實有此計畫。陳睦衡賽後表示，自己也是第一次遇到這麼密集的出賽，「但身為主力投手，教練派我就是要上場。」

▲陳睦衡 。（圖／棒協提供）

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陳睦衡是繼2日預賽首戰對韓國之後，「中三日」登板投球，今天以49球投完4局，沒有被敲任何安打，另有2次三振、1次四壞球保送無失分，球速最快151公里。

他在賽後坦言，因為是休息3天就登板，投球感覺沒有第一場來得好，「但狀況不好有狀況不好的投法，還是想辦法攻擊好球帶，按照平常的模式走。」

不過陳睦衡認為，今天雖然狀況不好，但日本、韓國打者相比，韓國打者對決起來較有壓迫感，「球質、球種都沒有那一天這麼好，不過今天被打的球都沒有很紮實，日本通常第一顆就攻擊，但韓國打者都會等一顆，基本上對我的直球都打得很好。」

由於今天用球數未到55球，陳睦衡休息一天後，周日若進冠軍戰還能登板。總教練吳柏宏也表示，屆時若有需要，會用到他，再評估登板時機。

陳睦衡表示，這是第一次遇到可能休息一天就要登板的狀況，自己也不知道怎麼調整，「但因為這是關鍵比賽，我是主力投手，所以還是要丟，教練派我，我也會接受任務上場。」

自認今天狀況不理想，陳睦衡還是丟出151公里球速，電視轉播則測到153公里，他說，「那一球是有特別用力，但只有那一顆，應該是沒有153，畢竟身體狀況沒有很好，本來就預期均速不會很快。」