U23中華隊首戰不敵韓國隊　郭李建夫：得點圈把握不足

▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U23世界盃6日開打，中華隊首戰韓國隊以1比3落敗，全隊6支安打比韓國多2支，但得點圈殘壘多，總教練郭李建夫賽後檢討，「得點圈的把握性不足。」

中華隊1局下靠著劉俊緯、林佳緯長打發威先馳得點，2局後有不少機會攻佔得點圈，卻缺乏適時攻擊，沒有再進帳分數，遭到韓國逆轉。

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總教練郭李建夫表示，「今天主要還是得點圈的把握性不足，錯過許多得分機會，反觀韓國把握性就很高，選手都太想做到最好，導致攻擊上有點太緊繃，不過企圖心都很好，勉勵大家第一場比賽過了就過了，好好把握後面4場比賽。」

曾家輝先發5局，被敲2安打，失2分，奪3次三振，有1次保送；運動家隊沙子宸登板製造3上3下，黃仲翔7局上投0.2局，再換王宇傑掉1分得算在黃仲翔帳上。

郭李建夫表示，「投手部分今天表現都中規中距，主要還是提醒每局的第一棒不要讓對手讓他們輕易上壘，會讓他們有更多戰術運用空間，也會變成守備方的壓力」

曾家輝則說，「今天對自己表現還可以，賽前看影片觀察韓國對直球掌握度比較好，所以都用滑球去攻擊好球帶，今天比較可惜就是兩分都是保送跟觸身先送上壘包，也讓韓國隊找到得分機會，今天比賽其實不會緊張，就是想盡量把投球局數拉長，國際賽張力自己蠻享受的，期待下一次上場。」

▲U23中華隊劉俊緯、林佳緯、曾家輝。（圖／中華棒協提供）