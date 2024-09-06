邱立璿U18飆生涯最速　教練看好突破150、挑戰職棒前2輪

▲邱立璿 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

U18中華隊投手群在運科訓練的輔助下，球速普遍提升，其中邱立璿對泰國後援投出147公里，刷新個人最速。教練團看好他未來達到150公里，投手教練羅健銘進一步表示，「他的天份不錯，這一年如果好好練，未來選秀一定有機會前2輪。」

邱立璿在母隊平鎮高中先發、後援都有，玉山盃也曾長中繼。羅健銘指出，邱立璿有一顆很好的滑球，球速超過130公里，其他球種指叉、變速還不夠爐火純青，「我是建議他多練一顆曲球，能夠製造速差。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年升上高三的邱立璿透露，先前球速最快約146公里，首次入選U18，並在體能教練呂宗恩的幫助下，球速有所提升。

他不好意思地笑說，對泰國那一場，每一球都有特別注意，「丟第一顆時，身體感覺就很輕鬆，那時就有感覺今天應該可以突破吧。」

邱立璿表示，透過運科的輔助，下盤運用更穩定，「旋轉力量變得比較好，轉的速度比較快。」接下來回到母校之後，他已經向呂宗恩請教相關菜單，期待繼續突破。

羅健銘看好邱立璿未來能投出150公里火球，「他有這麼潛力，而且只要好好練，未來挑戰職棒，是有機會前2輪被挑走的。」

事實上，他曾在去年入選U18世界盃培訓，不過並未進入正式名單，今年能夠成為U18亞青其中一員，特別珍惜這次比賽，也把握機會向其他投手討教，「像陳睦衡搭巴士坐我隔壁，我都會想一些問題，跟他要一些答案。」

對於職棒夢，邱立璿直言，還不敢想，不過在U18有所突破，他直言，「好像看到一絲絲希望，感覺距離這個夢想又近一點了，也希望高三這一年能好好把成績投出來。」