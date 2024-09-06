藤田琉生曾在天母飆155火球　放話挑戰台灣：我們氣勢不輸

▲藤田琉生。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第13屆U-18亞洲錦標賽進入複賽賽程，台日大戰今晚6時30分在天母棒球場點燃戰火，日本隊則推出今年秋季選秀熱門人選左投藤田琉生應戰。藤田琉生表示，「台灣很強，但我們氣勢不會輸。」

藤田琉生今夏帶領東海大相模（神奈川）打進甲子園八強，且是今年秋季選秀熱門人選，最快球速達150公里。他在2日預賽首戰對香港曾中繼登板1局，飆3K無失分，球速最快155公里。

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身高198公分的藤田琉生，也是甲子園史上最高的投手；中華隊需要特別注意他利用身高投出具有角度的球。

日本隊昨日在天母棒球場進行練習，藤田琉生在牛棚投了25球，進行最後的調整。面對今天的比賽，他強調，「我所做的事情不會改變。我會全力投完被交付的每一局，想辦法壓制對手，將失分降到最低。」

東海大相模的監督原俊介日前激勵他，「比賽時就像平常一樣，打出相模的棒球！」藤田這樣理解其中的意思，「無論是在防守、進攻還是跑壘的任何場面，積極進攻的棒球就是相模的棒球風格。」正如在甲子園一樣，他希望主動出擊。

對於能夠入選U18代表隊，藤田琉生直言感到非常高興，「台灣的確很強，但我們在氣勢上不會輸，我們會不斷進攻。」即使面對完全的客場環境，他也毫不畏懼，準備以獨特的投球方式迎接挑戰。