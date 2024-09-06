運動雲

>

17歲小將陳柏諺巴黎帕運摘銀　右小腿抽筋影響發揮：下次拿金

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國帕拉桌球新星陳柏諺在臺灣時間今（6）日凌晨在巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT11級金牌戰，以11比3、13比15、7比11、9比11不敵韓國選手金基泰，以銀牌作收。陳柏諺自己覺得可惜，希望下次可以拿金牌。

陳柏諺是巴黎帕運台灣代表團最年輕的選手，下個月才滿18歲，去年對陳柏諺而言是豐收的一年，不僅在Virtus世界運動會獲得男單冠軍，成為我國首名取得巴黎帕運資格的選手，隨後又在杭州亞帕運男單奪金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次首度踏上巴黎帕運舞台，陳柏諺展現初生之犢不畏虎的精神，先後斬落2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker）、兩度勇奪帕運金牌的匈牙利好手帕洛斯（Peter Palos），取得金牌戰門票，而且加入林姿妤、田曉雯及程銘志的行列，帕運桌球代表隊成功寫下全員奪牌紀錄。

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11比3搶下，然而第2局雙方上演激戰，而陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13比15讓出，成為氣勢的分水嶺，接下來他分別以7比11、9比11讓出，無緣勇奪臺灣代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。

陳柏諺賽後自評打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

目前台灣代表團在本屆帕運勇奪3銀2銅，其中桌球代表隊包辦4面獎牌，而且是全員奪牌，成為最大獎牌庫，

體育署副署長洪志昌指出，提前讓選手進駐國家運動訓練中心，以團隊方式長期集訓，在這次的帕運展現訓練成果，「這次不負眾望，我覺得相當不簡單，為他們感到開心，柏諺、銘志、曉雯及姿妤都差一點奪金牌，期待選手們繼續加油，下次再拚回來。」

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 2024奧運巴黎帕運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

運科助攻！U18投手群球速提升　陽念希被看好挑戰156火球

運科助攻！U18投手群球速提升　陽念希被看好挑戰156火球

鈴木駿輔離開猿隊　正式加盟全越運動曾許願再回中職

鈴木駿輔離開猿隊　正式加盟全越運動曾許願再回中職

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

「離去年狀態還很遠」　鋼龍看見克魯茲效應

熱門新聞

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

2王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

3快訊／「神奇小子」陳柏諺首屆帕運斬獲銀牌

4中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」

5戴資穎抱病又抱傷　曝比賽笑出來主因

最新新聞

1許皓程變「寶」可夢大師　楊哲宜任教

2勇士遭酸過氣　柯瑞喜歡被看扁

3金塊主帥遭爆與管理層失和主因曝光！

4梅爾菲遭頭部觸身　呼籲大聯盟應保護打者

5日本198巨投向台灣隊放話氣勢不輸！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366