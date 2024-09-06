17歲小將陳柏諺巴黎帕運摘銀　右小腿抽筋影響發揮：下次拿金

▲▼巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國帕拉桌球新星陳柏諺在臺灣時間今（6）日凌晨在巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT11級金牌戰，以11比3、13比15、7比11、9比11不敵韓國選手金基泰，以銀牌作收。陳柏諺自己覺得可惜，希望下次可以拿金牌。

陳柏諺是巴黎帕運台灣代表團最年輕的選手，下個月才滿18歲，去年對陳柏諺而言是豐收的一年，不僅在Virtus世界運動會獲得男單冠軍，成為我國首名取得巴黎帕運資格的選手，隨後又在杭州亞帕運男單奪金。

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這次首度踏上巴黎帕運舞台，陳柏諺展現初生之犢不畏虎的精神，先後斬落2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker）、兩度勇奪帕運金牌的匈牙利好手帕洛斯（Peter Palos），取得金牌戰門票，而且加入林姿妤、田曉雯及程銘志的行列，帕運桌球代表隊成功寫下全員奪牌紀錄。

陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11比3搶下，然而第2局雙方上演激戰，而陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13比15讓出，成為氣勢的分水嶺，接下來他分別以7比11、9比11讓出，無緣勇奪臺灣代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。

陳柏諺賽後自評打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」

目前台灣代表團在本屆帕運勇奪3銀2銅，其中桌球代表隊包辦4面獎牌，而且是全員奪牌，成為最大獎牌庫，

體育署副署長洪志昌指出，提前讓選手進駐國家運動訓練中心，以團隊方式長期集訓，在這次的帕運展現訓練成果，「這次不負眾望，我覺得相當不簡單，為他們感到開心，柏諺、銘志、曉雯及姿妤都差一點奪金牌，期待選手們繼續加油，下次再拚回來。」