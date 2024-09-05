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中職最正MC艾融、童顏女神Queena加入慕獅女孩　攻城獅全面升級

▲攻城獅慕獅女孩新成員艾融 。（圖／攻城獅提供）

記者歐建智／綜合報導

攻城獅球團休賽季除了球員陣容補強外，也大力補強Muse Girls陣容。今天正式宣布艾融、Queena、郭郭、安琪、紫晴正式加盟Muse Girls，新賽季慕獅女孩將維持18位女孩陣容，持續引領可甜可辣的團隊風格，期盼能角逐聯盟年度啦啦隊獎項。

新賽季Muse Girls共有五位新面孔，艾融與Queena是籃棒雙棲的啦啦隊女孩，郭郭是來自臺灣女團真人秀節目《未來少女》中的「黑曜精靈」。安琪與紫晴雖是素人網紅，但分別在社群擁有眾多粉絲，期待五位女孩的加入能為Muse Girls團隊帶來新氣象。

▲攻城獅慕獅女孩新成員郭郭 。（圖／攻城獅提供）

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▲攻城獅慕獅女孩新成員郭郭 。（圖／攻城獅提供）

艾融是樂天桃猿御用主持人之一，他過去也曾以球迷身份到攻城獅主場看球，對攻城獅主場的團結氣勢感到印象深刻。她表示：「Muse Girls在第三節結束時的舞蹈應援很可愛，也很能夠凝聚球隊士氣，希望我未來也可以在場上用舞蹈讓攻城獅主場更嗨！」

此外，艾融提到攻城獅近期新開設的LIONEERS LAB健身俱樂部，「未來也很期待可以在LAB運動，希望有機會與球迷一起健身飆汗！」

▲攻城獅慕獅女孩新成員Queena 。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅慕獅女孩新成員Queena 。（圖／攻城獅提供）

來自味全龍小龍女的Queena也正式加入Muse Girls。Queena表示：「攻城獅主場的看球氛圍充滿歡樂，而且我也非常喜歡Muse Girls充滿活力且清新的團隊風格。」

談到新賽季在Muse Girls的目標，Queena自信地說：「我會為各位獅紫軍帶來滿滿的熱情與笑容，希望能讓球迷們在攻城獅主場留下最美好的回憶。」

Muse Girls慕獅女孩自第二季起，每季皆推出不同風格的制服，是招募Muse Girls加盟的秘密武器之一。這次五位Muse Girls新成員也異口同聲大讚，「慕獅女孩除了舞蹈風格多變令人嚮往外，每年都會有一套全新的制服，讓我們非常期待穿上專屬制服在攻城獅主場表演！」

▲攻城獅慕獅女孩新成員紫晴 。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅慕獅女孩新成員紫晴 。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅慕獅女孩新成員安琪 。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅慕獅女孩新成員安琪 。（圖／攻城獅提供）

關鍵字： 籃球TPBL攻城獅慕獅女孩

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