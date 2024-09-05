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今永昇太7局無安打換投　教頭有詢問：我打算換人，你怎麼看？

▲小熊今永昇太7局無安打好投。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊今永昇太7局無安打好投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍先發今永昇太今天（5日）對海盜掛帥先發，繳出7局無安打表現，與牛棚投手皮爾森（Nate Pearson）、霍奇（Porter Hodge）聯手壓制，最終以12比0擊敗海盜，並完成「接力無安打比賽」。

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今永這場比賽主投7局使用95球，送出7次三振，沒有被敲出安打，投出2次保送。本季他有3場先發超過100球，生涯最高紀錄為103球。

第8局小熊換上皮爾森接手，他完美的解決這局，接著霍奇在第9局製造3次滾地球出局，成功結束比賽，並完成這場接力無安打比賽。

賽後今永透露總教練問他要不要繼續投球，「我沒有表達希望繼續投球的意願，因為我認為保持健康度過這個賽季是最重要的。當總教練康塞爾（Craig Counsell）對我說，『我希望你能在接下來的比賽中維持好狀態，所以我打算換人，你怎麼看？』，我的想法和他完全一致，我跟他說，『我服從教練的決定』。」

31歲的今永拿下本季第12勝，近3場繳出優質先發的他也收穫3連勝好勢頭，防禦率重回「2字頭」來到2.99。

小熊打線本場火力全開，狂敲17支安打，攻下12分，讓海盜先發赫曼（Domingo Germán）僅投3局就失6分退場。

這是瑞格利球場（Wrigley Field）自1972年以來的首場無安打比賽，也是小熊隊史第18場無安打比賽，上一次無安打比賽在2021年，當時使用4位投手聯手對道奇完成無安打比賽。

▲小熊完成「接力無安打」，（左起）今永昇太、阿瑪雅（Miguel Amaya）、霍奇（Porter Hodge）、皮爾森（Nate Pearson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊完成「接力無安打比賽」，（左起）今永昇太、阿瑪雅（Miguel Amaya）、霍奇（Porter Hodge）、皮爾森（Nate Pearson）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球小熊今永昇太

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