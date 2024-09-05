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教練掌心寫上「專注」！陳柏諺帕運奪牌　寫桌球全員奪牌紀錄

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國帕拉桌球新星陳柏諺在台灣時間今（5）日凌晨在巴黎帕運桌球男子單打TT11級8強戰，以11比9、11比7、10比12、11比7擊敗比利時名將范艾克（Florian van Acker），不僅確定進帳獎牌，更寫下我國帕運桌球代表隊全員奪牌的紀錄。

巴黎帕運台灣代表團年紀最輕、未滿18歲的桌球新星陳柏諺，幼年時因意外導致心智障礙，後來跟隨姊姊的步伐，一腳踏入桌球的世界，去年不僅在法國舉辦的Virtus世界運動會獲得男單冠軍，成為我國首名取得巴黎帕運資格的選手，又在杭州亞帕運男單奪金，被視為我國本屆帕運奪牌的希望。

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▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，保底獎牌。（圖／體育署提供）

在林姿妤、田曉雯及程銘志先後斬獲獎牌的情況下，最後登場的陳柏諺今天才迎來生涯帕運首秀，在男單TT11級8強戰面對2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克。

雖然首局受到裁判「計分烏龍」影響，但陳柏諺臨危不亂，前兩局分別以11比9、11比7取得聽牌，即便第3局遭遇亂流，最後第四局仍以11比7搶下4強門票，創造本屆我國帕運桌球代表隊締造全員奪牌紀錄。

陳柏諺賽後表示，很開心第1次在帕運這樣的殿堂贏球，「雖然我是桌球隊最後1個出賽，但我一直維持興奮的情緒上場。」他更提到，教練魏君達特別在自己的手掌寫上「專注」二字，只要發球的時候就會看到，「對我也有幫助。」

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺贏8強賽，前進4強，魏君達教練賽前在陳柏諺手掌寫下「專注」2字 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺前進4強，魏君達教練賽前在陳柏諺手掌寫下「專注」2字 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 2024奧運巴黎帕運

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