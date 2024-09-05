大谷翔平術後新進展！牛棚練投15球　與天使老友敘舊

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平5日（台灣時間）客場對戰天使的賽前，進行術後第二次讓捕手蹲下接球的牛棚投球，並投了最多的15球，搭配直球與二縫線速球。

大谷和前一天一樣，先到主場區左外野附近進行牆壁傳球和接球練習，隨後移動到牛棚。由於他已轉隊到道奇，這次使用的是客隊牛棚，而不是主隊牛棚的上層區域。在投球過程中，大谷露出滿意的笑容。

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投球練習結束後，大谷翔平還與來到牛棚的訓練員寺田庸一，以及日裔二世的公關經理麥納尼（ Grace McNamee）等天使隊員工敘舊，他坐在地上與大家開心地交談。

為了準備下個賽季重返投手崗位，大谷翔平8月24日首次進入牛棚進行術後投球，接著在28日進行第二次牛棚投球，不過當時捕手都是站著接球。8月31日，他首次讓捕手蹲下並投了10球，最快球速達到92英里（約148公里）。