豊暐上一場遭逆轉暗自落淚　板凳待命隨時保持熱情

▲豊暐 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將捕手豊暐5月底升上一軍，幾乎都在板凳待命，4日相隔近2個月再度先發蹲捕。面對升一軍多半在板凳，他告訴自己，保持初衷，「每天想法都是一樣的，盡量保持熱情、來球場保持期待愉快的心情。」

豊暐上一次先發蹲捕出賽要追溯到7月16日，即使多半在板凳準備，他也會利用機會向學長討教，「針對場上局面會詢問比較有經驗的投手，像是少慶啊，5局過後去接牛棚時，也會會以實戰的感覺在接。」

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本季幾乎都在一軍，豊暐也收穫不少，「去年觀察力可能沒這麼好，今年感覺場上應變有比較快一點，也能適時提醒投手。」

1日對中信兄弟之戰，豊暐於6局臨危受命接替捕手任務，當時球隊仍是領先狀況，不過9局曾峻岳失守，被高宇杰擊出逆轉3分彈。

豊暐賽後暗自落淚，回想當時，他坦言，「因為阿岳是我們球隊很好的投手，當下失敗的時候，真的很自責，畢竟前面6到8局都滿順利的，沒想到無法幫助到怎麼這麼好的投手。」

「那時自己的心態是覺得我可以帶領好，當現實和想像不一樣的時候，心裡很失落，因為敗在最後一局，其實很不甘心。」豊暐記取教訓，也感謝投手群及其他捕手給予安慰與鼓勵，「少慶有告訴我，這種東西有可能不會只發生一次，趕快吸取經驗。」

▲豊暐自責無法適時帶領投手。（圖／富邦悍將提供）