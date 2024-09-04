運動雲

>

豊暐上一場遭逆轉暗自落淚　板凳待命隨時保持熱情

▲豊暐 。（圖／富邦悍將提供）

▲豊暐 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將捕手豊暐5月底升上一軍，幾乎都在板凳待命，4日相隔近2個月再度先發蹲捕。面對升一軍多半在板凳，他告訴自己，保持初衷，「每天想法都是一樣的，盡量保持熱情、來球場保持期待愉快的心情。」

豊暐上一次先發蹲捕出賽要追溯到7月16日，即使多半在板凳準備，他也會利用機會向學長討教，「針對場上局面會詢問比較有經驗的投手，像是少慶啊，5局過後去接牛棚時，也會會以實戰的感覺在接。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季幾乎都在一軍，豊暐也收穫不少，「去年觀察力可能沒這麼好，今年感覺場上應變有比較快一點，也能適時提醒投手。」

1日對中信兄弟之戰，豊暐於6局臨危受命接替捕手任務，當時球隊仍是領先狀況，不過9局曾峻岳失守，被高宇杰擊出逆轉3分彈。

豊暐賽後暗自落淚，回想當時，他坦言，「因為阿岳是我們球隊很好的投手，當下失敗的時候，真的很自責，畢竟前面6到8局都滿順利的，沒想到無法幫助到怎麼這麼好的投手。」

「那時自己的心態是覺得我可以帶領好，當現實和想像不一樣的時候，心裡很失落，因為敗在最後一局，其實很不甘心。」豊暐記取教訓，也感謝投手群及其他捕手給予安慰與鼓勵，「少慶有告訴我，這種東西有可能不會只發生一次，趕快吸取經驗。」

▲豊暐 。（圖／富邦悍將提供）

▲豊暐自責無法適時帶領投手。（圖／富邦悍將提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

大巨蛋只有演唱會「情何以堪」　蔡其昌：額度留給棒球

大巨蛋只有演唱會「情何以堪」　蔡其昌：額度留給棒球

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

快訊／「麟洋配」奧運後首搭　輕取法國組合叩關台北羽男雙16強

快訊／「麟洋配」奧運後首搭　輕取法國組合叩關台北羽男雙16強

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

快訊／曾子祐頭部觸身球退場　台鋼球團賽後回報傷況

快訊／曾子祐頭部觸身球退場　台鋼球團賽後回報傷況

台中霸龍隊「類三軍」人才庫　兄弟簽3名自培選手

台中霸龍隊「類三軍」人才庫　兄弟簽3名自培選手

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

熱門新聞

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

大巨蛋只有演唱會「情何以堪」　蔡其昌：額度留給棒球

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍外野手因生涯規劃任意引退

2泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

3世界棒球最新排名　中華升第3位

4戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

5大巨蛋只有演唱會　額度留給棒球

最新新聞

1朱育賢致勝兩分砲　桃猿終止3連敗

2曾隆煇帕運射箭反曲弓止步32強

3陳文杰3打點長打建功　斷兄弟6連勝

4艾璞樂831大限後續留：不擔心騙人的

5吉力吉撈自請下場？葉總解釋換捕原因

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366