張祐嘉驚訝董秉軒引退　二軍苦熬也曾想過轉行當模特兒

▲張祐嘉 。（圖／味全龍球團提供）

記者王真魚／新北報導

味全龍外野手董秉軒申請任意引退的消息讓好友張祐嘉感到十分驚訝。他坦言：「本來看到他來球場，還以為是升上一軍了，結果他說他不打了。」兩人是二軍奮戰的好夥伴，張祐嘉對此感到相當不捨。事實上，張祐嘉也曾一度萌生放棄的念頭，甚至考慮轉行當模特兒。

張祐嘉透露，上午在天母球場遇到董秉軒，才得知他要引退的消息，「大家知道後都覺得好意外，不知道會這麼突然，剛剛有傳訊息祝福他，不過他還沒回我。」董秉軒也與隊友們留下珍貴的照片。

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張祐嘉比董秉軒晚一年進入職棒，兩人在二軍度過了不少時間，一起努力等待升上一軍的機會。不過，兩人的友誼源自一場爭吵。張祐嘉笑著回憶道：「我記得當時我很專注在看群組對話，他突然叫我，我沒聽到，他就生氣了，罵我為什麼不理他。」

當時董秉軒場上狀況不太理想，張祐嘉認為對方遷怒，於是直接回嘴：「我就問他在兇什麼。」隔天兩人敞開心扉，關係反而更進一步。「從那之後我們就變得很好，他還說我是第一個敢罵他的學弟。」

「其實他一直都滿照顧我的，哪裡出了問題，他都會開導我，教我如何突破低潮。」張祐嘉是自培轉正的選手，他坦言，也曾經想過放棄職棒，「去年8、9月沒什麼機會時，也不知道還會不會有合約時，有想過還是不打了。」

「那時大家都說我身材這麼好，可以去當模特兒。」張祐嘉不好意思地笑說，「聽久了感覺好像真的可以哦，有點半認真、半開玩笑地想，還是我去當模特兒看看。」

阿公是他決定堅持下去的動力，張祐嘉說，「因為他一直說，想看我在一軍比賽，要我認真一點，才能夠打上去。」如今升上一軍，他直言，最開心的是阿公，「第一時間收到一軍消息，也是先跟阿公說。」

現在不只升上一軍，張祐嘉在上周的女孩日，還登上球團宣傳海報，對他來說這一切都非常夢幻，「原本我是一個大家都不知道的選手，沒想到自己竟能成為主視覺，真的滿不可思議。」

不過，張祐嘉謙虛地表示，希望自己不是依靠外貌吸引粉絲，而是透過提升球技，讓大家真正關注到他的場上表現。

▲董秉軒今天與大家合影留念 。（圖／截自董秉軒IG）