運動雲

>

246公分伊朗帕運選手終於有床睡　他是世界第2高在世男人

▲▼伊朗坐式排球選手梅爾扎德身高達246公分。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗坐式排球選手梅爾扎德身高達246公分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

參加巴黎帕拉林匹克運動會的伊朗坐式排球選手梅爾扎德（Morteza Mehrzad），現在終於找到了夠大的床，來容納他246公分的身高。

法新社報導，他的教練雷扎伊加卡尼（Hadi Rezaeigarkani）8月30日告訴Olympics.com網站，這位36歲球員原本打算睡在選手村的地板上，因為與上屆東京奧運不同的是，他的床不夠大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷扎伊加卡尼當時表示：「在東京，他們做了特別的床，可惜這裡沒有。他會躺在地板上。」

▲▼伊朗坐式排球選手梅爾扎德身高達246公分。（圖／達志影像／美聯社）

梅爾扎德是世界上第2高的在世男人，年輕時就被診斷出肢端肥大症。這是一種罕見疾病，會導致體內生長激素分泌過多。

東京奧運選手村裡，所有運動員都睡在同一種環保、可調節的床上，床墊由回收塑膠製成，底座由紙板製成。

帕運主辦單位在聲明中告訴法新社，他們最初應伊朗帕運委員會要求，兩次為梅爾扎德加長床舖。

▲▼伊朗坐式排球選手梅爾扎德身高達246公分。（圖／達志影像／美聯社）

這份聲明也提到：「伊朗帕運委員會之後又要求第3度加長，主辦單位也向他們提供床鋪。」

「經過2024巴黎帕運會與伊朗帕運委員會聯繫，這位運動員現在已經有了能讓他舒適的必要設備。」

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運伊朗Morteza Mehrzad

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

董秉軒：卸下球員身份不是放棄自己　領隊透露未來動向

董秉軒：卸下球員身份不是放棄自己　領隊透露未來動向

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

熱門新聞

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍外野手因生涯規劃任意引退

2泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

3世界棒球最新排名　中華升第3位

4戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

5古林再吸引美、日球探　火腿最多人

最新新聞

1霸龍隊「人才庫」　兄弟簽3名自培

2泰國日本血統投手　吳柏宏：擾亂

3王子維台北羽激戰3局驚險過首輪

4林哲瑄下、孔念恩上！戴培峰沒有16蹲

5246公分伊朗帕運選手終於有床睡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366