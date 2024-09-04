中職任意引退潮？董秉軒轉職發展　葉總祝福：不能說可惜

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）



記者王真魚／新北報導

味全龍外野手董秉軒因生涯規劃向球團提出任意引退請求，總教練葉君璋前天獲知消息，「我認為沒什麼好可惜，現在運動產業發展多元，他有其他興趣以及規劃，這是一件好事，也祝福他。」

葉君璋透露，二軍總教練張家浩在前天就有告知此事，他也在昨天接到電話，「秉軒自己有打來，表達對體能、健身教練有興趣。」

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會感到可惜嗎？葉總直言，「不可以說可惜，畢竟這是選手自己的想法，我的理解是這樣啦，可能他對職棒沒有這麼多熱忱了，但他清楚知道自己的路，想走其他的路，我覺得很棒。」

「有時職業無法突破，心裡難免掙扎，如果沒有其他興趣，有些人會繼續留下，能撐就撐，但也有人願意轉職發展。」葉總樂見選手有其他選擇，「現在運動產業越來越多元，有更多發展是好事。」

中職近期有不少年輕球員任意引退，人生翻開新篇章，包括去年的富邦悍將外野手廖柏勳、統一獅內野手蔡鉦宇、外野手李丞齡，以及今年的悍將投手范玉禹、統一獅外野手江亮緯、樂天桃猿內野手楊晉豪和龍隊的投手呂偉晟。

面對任意引退潮，葉總指出，這代表中職競爭越來越激烈，「球員人數各方面都是如此，也意味著環境進步，我想這對職業發展來看，是很正面的事情，以前如果沒有打球，或許就找不到適合的工作，現在時代真的不一樣了，球員也接觸越來越多資源，有更多條路能夠發展。」

▲董秉軒。（圖／記者李毓康攝）

