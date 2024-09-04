戴資穎暖曬林醫師帥照　感謝多次「即刻救援」許願平安健康

▲台灣球后戴資穎曬出與醫師林瀛洲的合照 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎今(4)日在超級300系列台北公開賽登場，首戰花不到半小時，就以21比11、21比10擊落印度20歲小將赫蔓特(Tanya Hemanth)，她賽後特別貼出今年多次「即刻救援」，替她治療膝傷的醫師林瀛洲的帥照，那是兩人巴黎奧運開幕那天的合照，小戴也許願接下來比賽都能平安、健康。

戴資穎本周迎來台北賽「最後一舞」，儘管雙膝傷勢未癒，她仍堅持帶傷上陣，希望台灣球迷能在「自家」欣賞她的比賽。尋求3連霸、賽史第6冠的小戴，今日首戰以直落2輕鬆過關，將跨屆連勝紀錄推進到21場，順利挺進16強。

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▲「台灣球后」戴資穎出戰台北羽球公開賽。（圖／記者簡名杉攝）

戴資穎賽後貼出今日比賽照片，還附上一張醫師林瀛洲的帥照，「感恩能夠站在場上的每一刻，謝謝林瀛洲醫師今年上演了好多次即刻救援，拯救了我的膝蓋！必須得放上林醫師最帥的一張照片，也謝謝我的團隊一直幫助我，給我任何支援！」

戴資穎也許願，「希望接下來的比賽，能夠一直順順利利、平平安安、健健康康！也謝謝一直給予我加油和支持的你們，明天見。」