快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

▲董秉軒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍今宣布，外野手董秉軒因生涯規劃向球團提出任意引退請求，球團與秉軒經懇談後，予以祝福。除對秉軒一直以來的認真努力態度表達肯定外，也感謝秉軒這4年對味全龍的付出。

另球團亦將於9/17大巨蛋主場賽前，邀請董秉軒、呂偉晟兩位選手到場與球迷粉絲見面，詳細內容將於官方社群後續公布。

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董秉軒是味全龍2020年選秀第8指名外野手，今年還有上到一軍，不過只有3場出賽；最終在一軍留下68場出賽、44安打、5轟、0.220打擊率的成績。

董秉軒稍早也在個人社群IG表示，決定卸下球員身份，不是放棄，而是前往更好的自己。

他指出，「很感謝2008年老爸帶我去看職棒認識了棒球。我也從三星少棒開始了我的棒球生涯，一路上也有不可思議的際遇；進入了穀保家商棒球隊、世界青棒中華代表隊、文化大學棒球隊、味全龍職業棒球隊、也拿過大大小小的冠軍，日以繼夜的訓練渴望有一天站上夢想的職業舞台。」

「在這個職涯中體悟到的所有跌宕起伏也是我生命中很重要的養分，我也終於在過程裡看見自己。」董秉軒表示，勇敢做出了這個決定，也請大家切勿為他感到婉惜。

最後，董秉軒對味全龍表達感謝，「謝謝球團對我的肯定，選擇了我，讓我有機會進入夢想的職業舞台。」也感恩一路栽培的所有教練和隊友，「還有所有支持我的球迷朋友，最感謝的就是一直默默陪伴我的家人們。謝謝你們，愛你們唷，

最後感謝堅持16年的自己，辛苦了！我很認真我很自律，我很棒，我期待更好的自己。」

董秉軒宣告，接下來，他拿回人生的掌控權，「用新的身份為我人生翻開新的篇章。」

