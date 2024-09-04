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若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

▲「台灣球后」戴資穎出賽台北羽球公開賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲「台灣球后」戴資穎出賽台北羽球公開賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

「台灣球后」戴資穎今(4)日於2024台北羽球公開賽亮相，首戰順利以21比11、21比10擊退20歲的印度小將赫蔓特(Tanya Hemanth)，挺進16強，賽後戴資穎重申今年結束就會退役的決心，直言，「我沒有在騙人的，明年不會再出來了！」也希望大家之後不要再問她這個問題。

接連帶著膝傷征戰奧運、日本公開賽，目前教練賴建誠受訪透露，戴資穎的膝傷尚未百分之百恢復，雖然本屆賽事會正常出賽，但也會在賽前評估她的狀況，對於目前膝蓋的狀況，小戴指出，「就還在掌控之中！」並強調，「因為台灣的比賽應該是我最後一次參加，所以我當然還是在自己可以的情況下會希望參賽，但是如果今天不是在台灣的話，我可能就不會參賽。」

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帶著膝傷仍選擇參賽的原因，戴資穎坦言，「有很多人他們因為很多原因，沒有辦法出國看我的比賽，所以我希望說自己參賽的時候，這些人可以到場。」並笑說，球迷雖然不一定方便出國，但是在台灣的比賽，應該可能稍微「請假」一下，來看她比賽、為她加油。

今年台北羽球公開賽再度回到台北小巨蛋舉行，談到重返小巨蛋比賽，戴資穎點出，小巨蛋包含整體的氛圍、可以容納的觀眾人數以及整個場館的大小，都是她認為比較理想的一個場館，但是在風向上會需要有比較多的適應。

早已宣布今年底退役的戴資穎，仍有許多球迷不捨，同時也有很多人頻頻詢問她是不是真的今年底就要退役，戴資穎強調，「我已經說這麼多次了，我沒有在騙人的！」也直言她明年不會再回來比賽了，希望大家不要再問她關於退役的問題。

關鍵字： 戴資穎羽球女單台北羽球公開賽

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