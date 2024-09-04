還在回味金牌戰「高光」　柯瑞自己都覺得神：最後3分鐘如故事書

“Obviously the France game… That last 3 minutes was story book stuff… But how it happened, I still watch some highlights.”



Steph Curry is still soaking in Team USA’s Olympic Gold Medal



(via @CNBC) pic.twitter.com/8aXdsMHOE3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏喜迎生涯首面奧運金牌，他近日受訪時透露，到現在還會看金牌戰的「高光（精彩片段）」，他該役最後3分鐘連砍4顆關鍵三分殺死了比賽，他形容這有如故事書情節，至今仍覺得難以置信，看來連「咖哩大神」都被自己的神蹟驚豔。

柯瑞在巴黎奧運前4戰意外低迷，場均僅7.3分，三分球命中率暴跌到25%，不過他在最後2戰重拾「咖哩大神」本色，2場轟了60分，包辦17顆三分彈，金牌戰最後3分鐘更是連發4顆致命的三分，終場前33秒的三分球將差距擴大到9分，粉碎了地主法國的金牌美夢，幫助美國男籃完成5連霸壯舉。

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▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞的「神蹟」讓隊友與全世界球迷瘋狂，他近日接受《CNBC》訪問，坦言自己至今都還沒「完全接受」成為奧運金牌得主這一件事，「我的意思是，贏得金牌，我們預期會做到這點，我們知道這會很艱難，但這是怎麼發生的？我仍然會看一些精彩片段。」

▲柯瑞出手三分，球越過224公分的法國怪物溫班亞瑪。（圖／路透）

「7場系列賽是一個漫長的過程。而這只是一場比賽(指金牌戰)，40分鐘，你能完成任務嗎？對法國的比賽，金牌戰在法國舉行，最後3分鐘就像故事書的情節一般。」

在NBA贏得4座總冠軍、2屆年度MVP和1屆FMVP的柯瑞，在籃球最高殿堂已締造無數偉大紀錄，但「奧運金牌」這個頭銜對他來說意義重大，他還特地修改IG自介，從「勇士後衛」改成「奧運金牌得主」，他解釋這麼做只是因為成為奧運國手讓他很自豪。

▲柯瑞還在回味巴黎奧運金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）