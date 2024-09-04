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桌球名將程銘志帕運奪銀　全力拚戰內心沒遺憾

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國帕拉桌球名將程銘志在台灣時間今（4）日凌晨在巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT5級獲得銀牌。他表示，內心沒有什麼遺憾，畢竟已經盡全力拚戰。

程銘志過去曾是青少年桌球國手，現年45歲的程銘志因一場車禍，失去了左腿，雖一度排斥再打桌球，但在教練及父親的支持下，他回到以前熟悉的賽場，並在2016里約帕運與林晏弘搭檔，勇奪TT5級男團銀牌。

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經歷東京帕運的挫敗，程銘志這次在巴黎帕運前特別接受國家運動訓練中心心理諮商師的幫助，讓他能夠以平靜的心情迎接生涯第3次帕運，也收到不錯效果，隨著接連打敗中國名將曹寧寧、塞爾維亞好手帕利庫卡（Mitar Palikuca），程銘志順利取得金牌戰門票。

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

程銘志在金牌戰與倫敦帕運金牌得主的挪威名將烏爾豪格（Tommy Urhaug）正面交鋒，雙方實力伯仲之間，幾乎每次對決都必須打滿5局才能分出勝負。

在金牌戰程銘志以11比5、7比11、11比7、7比11、9比11不敵烏爾豪格，兩人同樣激戰5局，率先取得聽牌優勢的程銘志，在決勝第5局以9比11落敗，無緣挑戰桌球隊史首面帕運金牌，但仍取得生涯首面帕運單打獎牌。

程銘志賽後表示，很開心在男單拿下獎牌，內心沒有什麼遺憾，畢竟已經盡全力拚戰，並特別感謝教練林佳蓉，「我覺得教練對我來說很重要，因為她帶我很多年，就像自己的姐姐一樣，很了解我在場上的一舉一動，適時給我支援，還有家人、太太一路以來的支持，有他們的陪伴，我才能走到今天。」

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

▲▼巴黎帕運桌球男單程銘志奪得銀牌 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 2024奧運巴黎帕運

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