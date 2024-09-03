辛納強勢晉級美網男單8強　今年4大滿貫賽都闖進8強

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）闖進美網8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

近期陷入禁藥風暴的23歲義大利球王辛納（Jannik Sinner），今天（3日）以7比6 (7比3)、7比6 (7比5)、6比1擊敗地主好手保羅（Tommy Paul），強勢晉級美網男單8強，也成為1968年以來，第5位23歲以下同年闖入4大滿貫賽8強的選手。

辛納年初奪下澳網冠軍，並在法網和溫網分別打進4強和8強，更在今天挺進美網8強後，成為1968年以來，第5位在23歲以下同年闖入4大滿貫賽8強的選手，並在今年大滿貫賽事中累積男、女選手最多的20場勝利。

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保羅比賽開局表現出色，一度以4比1領先，但辛納迅速反擊，扳平比分並將比賽拖入搶7，辛納也在搶7局險勝，逆轉贏下首盤；第2盤雙方再度激戰，經過激烈對抗後再次進入搶7，辛納再度勝出；第3盤辛納以6比1輕鬆拿下，直落3取得勝利。

隨著艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）先後遭到淘汰，辛納成為本屆美網奪冠熱門之一，他將在8強遇到前美網冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev），這對雙方來說都是場硬仗。2位選手今年各有勝負，辛納在澳網決賽擊敗梅迪維夫，但梅迪維夫也在溫網戰勝辛納。

▲辛納（Jannik Sinner）8強賽對上前美網冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）