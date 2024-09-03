日籍強投達比修有重回大聯盟　5日對老虎之戰將先發

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士日籍強投達比修有5月底因腹股溝傷勢進傷兵名單，之後又因「家中私事」暫時離隊被放進限制名單，將在台灣時間5日歸隊大聯盟，對戰老虎的比賽擔任先發，這也是他自5月30日後，再度登上大聯盟投手丘。

38歲的達比修上一場先發面對馬林魚只投3局就傷退，之後因腹股溝傷勢、手肘發炎，繼續待在傷兵名單。7月初又以「家中私事」暫時離隊，被教士放到限制名單，

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這段期間達比修拒絕教士總管普瑞勒（A.J. Preller）將他放進60天傷兵名單，讓他繼續領取薪水的提議，這也讓經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，「多數球員都會接受普瑞勒的提議，但達比修卻不會這麼做，因為他覺得，『如果沒有全心投入復健並準備歸隊，那麼領薪水是不對的。』這就是為什麼他把自己放進了限制名單。」

達比修直到8月25日才被放回15天傷兵名單，並在8月31日到小聯盟進行4局復健賽，教士今天賽前也進行牛棚練投。

達比修去年季前與教士簽下6年1.08億美元（約新台幣34.42億）合約，本季他先發11場，拿下4勝3敗、防禦率3.20，56.1局中送出53次三振。

只要達比修順利歸隊，那教士將擁有完全健康的先發輪值，包括馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）、賽斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）和培瑞茲（Martín Perez）。