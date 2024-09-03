戴資穎「堅持到底」悠遊卡重啟預購　印度一姐辛度退出台北賽

▲台灣球后戴資穎曬「堅持到底悠遊卡」實體。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

記者游郁香／綜合報導

超級300系列台北公開賽今(3)日點燃戰火，首日主要進行資格賽，女單首輪開打前，傳出榮膺第2種子的印度一姐辛度退賽的消息，前8種子有4人是台將。高居頭號種子的台灣球后戴資穎，確定能如期出賽，悠遊卡公司也特別在台北賽期間重啟小戴「堅持到底」悠遊卡預購。

現年29歲的印度一姐辛度是今年台北賽女單籤表上最大咖的外籍選手，她曾高居世界第2，目前則排在世界第13。辛度是2019年世錦賽金牌得主，在奧運賽場收穫1銀1銅，不過她在台北賽首輪賽事登場前決定退賽，無緣來台獻技。

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辛度確定不打，世界排名最高的女單外籍選手變成世界第27的日本女將仁平菜月，她名列第5種子，她今年曾贏得美國公開賽冠軍，打進超級500系列的印尼大師賽4強。

▲印度一姐辛度。（圖／記者林敬旻攝）

女單前8種子當中有半數是台灣選手，頭號種子為世界第3的台灣一姐戴資穎、第3種子二姐許玟琪，第4種子宋碩芸，第6種子白馭珀。

▲戴資穎將迎來台北賽最後一舞。（圖／台北羽球公開賽提供）

戴資穎過去曾5度在台北賽封后(2012、2016、2018、2022、2023)，本屆最後一舞尋求3連霸以及個人賽史第6冠，首輪對手是世界第67的印度20歲小將赫蔓特(Tanya Hemanth)。

悠遊卡公司也特別在台北賽期間重啟小戴「堅持到底」悠遊卡預購，預購時間為9月3日上午11點至9月8日晚間23點59分為止。

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