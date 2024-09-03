詹皓晴第3度闖美網女雙8強　謝淑薇爭大滿貫混雙第3冠失利

▲詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃攜手挺進美網女雙8強。（圖／詹皓晴提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)迎來美網女雙16強賽，以兩個6比4輕鬆擊落「非種子」的英法組合，詹皓晴生涯第3度闖入美網女雙8強。一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)則在混雙8強賽失利，無緣兩人合作以來第3座混雙大滿貫金盃。

詹皓晴與庫德梅托娃是本屆女雙第10種子，前2輪賽事都激戰3盤才勝出，16強賽碰上對非種子的英國達特(Harriet Dart)、法國帕里(Diane Parry)，開賽就2度破發拉開5比2領先，儘管盤末遭對手頑強抵抗，共錯失了5個盤末點，最終仍以6比4率先收下首盤。

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次盤雙方開局互破，「台俄聯軍」第9局關鍵破發，以6比4終結了這場比賽，在鏖戰1小時44分鐘後順利搶下女雙8強門票，下一戰將與尋求衛冕的頭號種子加拿大達布洛絲基(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)狹路相逢。

這是詹皓晴繼2015、2017年後，生涯第3度挺進美網女雙8強，追平個人在美網的最佳成績。

▲詹皓晴生涯第3度打進美網女雙8強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

台灣網壇一姐謝淑薇今(3)日則與波蘭悍將傑林斯基出戰混雙8強賽，面對義大利第3種子艾拉妮(Sara Errani)、瓦瓦索里(Andrea Vavassori)，首盤第4局先被破發，苦追不成以3比6讓出。

進入次盤，第1局又遭破發，雖在第4局回破，但沒能延續這股氣勢逆轉，最後以4比6連掉2盤，身為第7種子的「台波聯軍」止步8強，爭取兩人合作以來第3座大滿貫混雙金盃失利。

謝淑薇今年初澳網首度合拍傑林斯基就順利奪冠，接著法網打進4強，溫網再次攜手登頂，可惜美網在8強出局，兩人今年4大賽混雙戰績為15勝2敗，未來還有機會繼續聯手拚冠。

▲謝淑薇、傑林斯基今年包辦2座大滿貫混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）