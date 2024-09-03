快訊／程銘志復仇成功進4強！首面帕運男單獎牌到手

▲桌球好手程銘志進軍帕運4強。（圖／資料照，體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣輪椅桌球名將程銘志於台灣時間3日凌晨迎來巴黎帕運首秀，在MS5級的男單8強賽對決曾拿下里約奧運桌球男單金牌的中國選手曹寧寧，程銘志順利報了三年前東京帕運8強落敗的一箭之仇，以11比6、6比11、11比7、11比7拿下，終於進帳個人生涯在帕運的第一面獎牌！

生在桌球世家且從小就是桌球好手的程銘志，原本於大學畢業後回到母校台南市德高國小與大橋國小擔任教練，培養桌球幼苗，卻在2011年騎車時被酒駕駕駛撞上，導致截肢，但他並沒有放棄桌球，在經過一段時間掙扎後轉戰帕拉輪椅桌球項目，並以帕拉選手身份屢屢為台灣打下大賽獎牌。

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程銘志生涯已經踏上過里約、東京兩屆帕運，曾在里約拿下過一面雙打銀牌，但兩屆奧運的單打都以第五作收，生涯帕運單打項目獎牌尚未開張，本屆賽會首輪輪空的程銘志首戰就直接展開8強，並遭遇強敵曹寧寧，兩人在上屆東京帕運就是8強對戰組合，當時由曹寧寧以直落三擊敗程銘志。

歷經三年的「復仇之戰」，程銘志首局就打出出色表現，以11比6輕鬆開胡，雖然次局被對手以11比6扳回一城，不過關鍵第三局程銘志上演精彩逆轉秀，1比4落後的情況下，叫出暫停後打出6比0反擊，順利以11比7率先聽牌。

關鍵第四局程銘志沒有讓煮熟的鴨子飛走，開賽就拉出7比0的大幅度領先，雖然一度被追到只剩2分差，不過程銘志穩住陣腳，順利頂住壓力以11比7拿下比賽，確定挺進4強的同時也進帳個人生涯在帕運的第一面獎牌！

