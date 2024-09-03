運動雲

>

快訊／程銘志復仇成功進4強！首面帕運男單獎牌到手

▲亞帕運桌球好手程銘志拿下銅牌。（圖／體育署提供）

▲桌球好手程銘志進軍帕運4強。（圖／資料照，體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣輪椅桌球名將程銘志於台灣時間3日凌晨迎來巴黎帕運首秀，在MS5級的男單8強賽對決曾拿下里約奧運桌球男單金牌的中國選手曹寧寧，程銘志順利報了三年前東京帕運8強落敗的一箭之仇，以11比6、6比11、11比7、11比7拿下，終於進帳個人生涯在帕運的第一面獎牌！

生在桌球世家且從小就是桌球好手的程銘志，原本於大學畢業後回到母校台南市德高國小與大橋國小擔任教練，培養桌球幼苗，卻在2011年騎車時被酒駕駕駛撞上，導致截肢，但他並沒有放棄桌球，在經過一段時間掙扎後轉戰帕拉輪椅桌球項目，並以帕拉選手身份屢屢為台灣打下大賽獎牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程銘志生涯已經踏上過里約、東京兩屆帕運，曾在里約拿下過一面雙打銀牌，但兩屆奧運的單打都以第五作收，生涯帕運單打項目獎牌尚未開張，本屆賽會首輪輪空的程銘志首戰就直接展開8強，並遭遇強敵曹寧寧，兩人在上屆東京帕運就是8強對戰組合，當時由曹寧寧以直落三擊敗程銘志。

歷經三年的「復仇之戰」，程銘志首局就打出出色表現，以11比6輕鬆開胡，雖然次局被對手以11比6扳回一城，不過關鍵第三局程銘志上演精彩逆轉秀，1比4落後的情況下，叫出暫停後打出6比0反擊，順利以11比7率先聽牌。

關鍵第四局程銘志沒有讓煮熟的鴨子飛走，開賽就拉出7比0的大幅度領先，雖然一度被追到只剩2分差，不過程銘志穩住陣腳，順利頂住壓力以11比7拿下比賽，確定挺進4強的同時也進帳個人生涯在帕運的第一面獎牌！
 

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運桌球程銘志

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

快訊／林姿妤不敵衛冕冠軍　巴黎帕運桌球女單8強作收

快訊／林姿妤不敵衛冕冠軍　巴黎帕運桌球女單8強作收

陳睦衡扮抗韓英雄破生涯最速152　盼投出旅外身價

陳睦衡扮抗韓英雄破生涯最速152　盼投出旅外身價

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

老鷹遭爆休賽期曾兜售一哥楊恩　「有行無市」導致作罷

老鷹遭爆休賽期曾兜售一哥楊恩　「有行無市」導致作罷

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

快訊／林姿妤不敵衛冕冠軍　巴黎帕運桌球女單8強作收

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大幅領先幾分不算盜壘？中職特別規則有明訂

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3投捕抗韓MVP　教頭讚陳睦衡超乎預期

4江庭毅無懼韓國左投猛打賞

5哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

最新新聞

1快訊／程銘志首面帕運男單獎牌到手

2狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇到逃進廁所哭

3快訊／田曉雯連2屆帕運進帳女單獎牌

4快訊／林姿妤巴黎帕運桌球女單8強作收

5哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟捨不得李洋退役？　深情獻唱《永遠的畫面》

逆轉3分砲太興奮！　高宇杰不好意思：動作有點太大

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366