老鷹遭爆休賽期曾兜售一哥楊恩　「有行無市」導致作罷

▲老鷹傳出兜售一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

亞特蘭大老鷹休賽季成功出清與球隊陣容格格不入的明星後衛莫瑞(Dejounte Murray)，然而他們近年來不上不下的戰績，因此引發不少聲浪討論他們是否要重建，近期傳出休賽期他們也曾兜售過「一哥」楊恩(Trae Young)，但卻因為賣相不佳「有行無市」導致作罷。

自從有附加賽賽制之後，老鷹近三年都於附加賽徘徊，即便2022~23賽季花重金從聖安東尼奧馬刺交易來莫瑞，與楊恩組成「後場明星雙槍」，但兩人搭配的兩個賽季成效不彰，去年賽季雖闖過附加賽，但首輪就不敵「綠衫軍」波士頓塞爾提克，上賽季更是連附加賽都沒過關。

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除了雙槍組合為人詬病之外，老鷹一哥楊恩的帶隊能力也備受質疑，加入老鷹六個球季以來，僅於2020~21賽季帶隊突破季後賽首輪，該年他們直到東區冠軍賽才不敵當賽季的總冠軍得主密爾瓦基公鹿，而其他五個賽季最多也只是季後賽「一輪遊」。

雖然被許多人認為沒有當一哥的能力，但是目前才25歲的楊恩，生涯三度入選明星賽、一次入選年度第三隊，生涯407場出賽平均有25.5分、3.6籃板、9.5助攻、1抄截，每場比賽還能以35.5%的命中率飆進2.6顆三分，仍被認為是「頂級副手」的絕佳人選。

近期兩位《ESPN》名記者麥克馬洪(Tim MacMahon)與溫德霍斯特(Brian Windhorst)在播客節目上披露，老鷹在休賽季曾探詢過交易楊恩的可能性，但因為交易市場對於這位年輕明星後衛的需求並不強烈，導致老鷹只能就此作罷，而目前楊恩跟球團的合約僅剩下一年，是否繼續圍繞著他建隊，還是直接打掉重建，將會是老鷹在今年賽季的最大煩惱。