PLG與東超聯賽延長合作　剩4隊不影響「放眼國際」決心

▲PLG與東超聯賽延長合作關係。（圖／東超提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+新賽季僅剩4隊，不過這並不影響他們「放眼國際」的決心，PLG今（2）日宣布與東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）延長合作協議，雙方將在未來數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。

PLG在休賽季期間，除了持續跟EASL合作之外，各球團也積極籌備賽季外的國際交流，包含與日本 BLG、韓國 KBL 的球隊進行國內、外的練習賽，展現放眼國際的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自雙方首度合作以來，PLG與EASL攜手創造許多精彩的國際賽事，並且通過持續的交流，為亞洲籃球的成長注入了新動力。此次合作協議的延長，將進一步鞏固雙方的合作基礎，並為未來的賽事和合作項目提供更大的發展空間。

PLG副會長陳建州表示，「我們非常高興能夠延長與EASL的合作。這將讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。」

EASL執行長Henry Kerins李小龍說，「我們與PLG的合作一直非常成功，此次合作協議的延長將使我們能夠繼續為球迷們帶來精彩的賽事，並進一步推動亞洲籃球發展。」

2024年10月開打的EASL新賽季，PLG將由2023-24球季冠軍新北國王以及亞軍桃園璞園領航猿代表出賽。