運動雲

>

PLG與東超聯賽延長合作　剩4隊不影響「放眼國際」決心

▲▼PLG與東超聯賽延長合作關係。（圖／東超提供）

▲PLG與東超聯賽延長合作關係。（圖／東超提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+新賽季僅剩4隊，不過這並不影響他們「放眼國際」的決心，PLG今（2）日宣布與東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）延長合作協議，雙方將在未來數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。

PLG在休賽季期間，除了持續跟EASL合作之外，各球團也積極籌備賽季外的國際交流，包含與日本 BLG、韓國 KBL 的球隊進行國內、外的練習賽，展現放眼國際的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自雙方首度合作以來，PLG與EASL攜手創造許多精彩的國際賽事，並且通過持續的交流，為亞洲籃球的成長注入了新動力。此次合作協議的延長，將進一步鞏固雙方的合作基礎，並為未來的賽事和合作項目提供更大的發展空間。

PLG副會長陳建州表示，「我們非常高興能夠延長與EASL的合作。這將讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。」

EASL執行長Henry Kerins李小龍說，「我們與PLG的合作一直非常成功，此次合作協議的延長將使我們能夠繼續為球迷們帶來精彩的賽事，並進一步推動亞洲籃球發展。」

2024年10月開打的EASL新賽季，PLG將由2023-24球季冠軍新北國王以及亞軍桃園璞園領航猿代表出賽。 

關鍵字： PLG東亞超級聯賽東超EASL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

熱門新聞

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

2韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

3不退休了！林書豪下季續披國王戰袍

4吳哲源沒出賽　王建民坦言不預期

5艾士特韓職首戰挨兩轟重擊

最新新聞

1U18香港隊有台將　劉翰陽支持兄弟

2林書豪攜手弟弟拚衛冕：留在巔峰更難

3終點線前1舉動　帕運跑者銅牌沒了

4周天成肺部受損恢復佳　台北賽拚冠

5台北羽球公開賽　戴資穎正常出賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366