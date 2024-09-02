戴資穎本周持平世界第3　拚台北賽3連霸特別感謝「他」

▲台灣球后戴資穎將迎來台北賽最後一舞。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周維持在世界第3，積分仍是90471，她將在超級300系列台北公開賽登場，挑戰3連霸、賽史第6冠，在雙膝都有傷勢的情況下，她坦言「話先不要說太滿」，她也特別感謝替她治療傷勢的醫師林瀛洲，「謝謝林醫師一直很照顧我，讓我盡可能地在場上跑跑跳跳，完成最後這些比賽。」

據《Statminton》公布的最新世界排名，戴資穎本周仍穩居世界第3，女單僅2人積分突破10萬大關，分別是南韓球后安洗瑩的111317和中國一姐陳雨菲的103482，不過安洗瑩在巴黎奧運摘金後揭露自家羽協黑幕，連續退出日本公開賽和南韓公開賽，陳雨菲則暫別羽壇，上周已申請「世界排名保護」。

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▲戴資穎挑戰在台北賽完成3連霸。（圖／記者林敬旻攝）

台灣一哥周天成最新世界排名持平第9，積分為71877，林俊易則穩坐「二哥」位置，排在第14，「羽球王子」王子維下降1名，名列第23。值得一提的是，剛在超級500系列南韓公開賽拿下亞軍的李佳豪，本周排名「大躍進」，上升了6個名次，來到第24名。

男單年終賽積分的部分，原本高居第1的周天成遭到中國球王石宇奇「超車」，下滑到積分榜第2，林俊易上升一個名次竄升第4，李佳豪也上升5個名次，登上第7位。

▲台灣一哥周天成。（圖／記者林敬旻攝）

即將在本周的台北公開賽合體的奧運金牌組合「麟洋配」，本周仍名列世界第9，「李楊配」李哲輝、楊博軒則以第10緊追在後。

戴資穎與李洋都將迎來生涯最後一次台北賽，小戴榮膺女單頭號種子，她過去曾5度在台北賽封后(2012、2016、2018、2022、2023)，本屆最後一舞尋求3連霸以及個人賽史第6冠。

▲戴資穎挑戰台北賽第6冠。（圖／記者林敬旻攝）

不過戴資穎受到雙膝傷勢困擾，她日前在日本公開賽8強再次傷到左膝，上周選擇退出南韓賽，她近日更新自己的狀況，特別感謝醫師林瀛洲，「這一年來進廠維修的時間多了很多。謝謝林醫師一直很照顧我，讓我盡可能地在場上跑跑跳跳，完成最後這些比賽。」

戴資穎也坦言，「話先不要說太滿，但狀況可以的話，我會很開心，下周能在場上見到大家！」

戴資首輪對手是世界第67的印度20歲小將赫蔓特(Tanya Hemanth)，除了小戴之外，籤表上最大咖的女單選手是第2種子，29歲的印度一姐辛度，她是2019年世錦賽金牌得主，在奧運賽場則收穫1銀1銅。