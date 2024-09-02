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皇家連補3老將！　總經理：他們將為陣容提供深度

▲皇家補進范姆（Tommy Pham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家補進范姆（Tommy Pham）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

皇家展開一系列補強行動，1日先補進老將范姆（Tommy Pham）、葛洛斯曼（Robbie Grossman），之後又與勇士以金錢交易，獲得40歲一壘手古利爾（Yuli Gurriel），皇家總經理皮克洛（J.J. Picollo）表示，「他們將為陣容提供深度。」

皮克洛解釋，這個時期獲得球員的途徑有限，從指定讓渡名單裡去找球員是其中一個方法，而且他們在交易截止日前就對范姆和葛洛斯曼有興趣，只是當時沒有成功，但他們持續關注這些球員，最終成功將他們引進球隊。

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皇家這一系列補強行動，都是為了衝刺季後賽，古利爾的加入可以補上皇家主戰一壘手帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）因傷缺陣的空缺，范姆和葛洛斯曼的加入將加強外野的攻擊火力。

36歲的范姆本季打擊三圍0.254/0.321/0.378，攻擊指數0.699，附帶7轟31分打點；34歲的葛洛斯曼本季打擊三圍0.227/0.333/0.324，攻擊指數0.657，附帶3轟14分打點，不過他對戰左投手非常優異，打擊三圍0.280/0.387/0.438，攻擊指數0.825。

古利爾本季在3A出賽，打擊三圍0.292/0.378/0.485，攻擊指數0.863，附帶12轟48分打點，2021年曾拿下美聯打擊王，並幫助太空人獲得2座世界大賽冠軍。

▲皇家補進葛洛斯曼（Robbie Grossman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家補進葛洛斯曼（Robbie Grossman）。（圖／達志影像／美聯社）

這3位新成員不僅補上攻擊火力，還能加深皇家打線深度，特別是在前段棒次，他們能彌補皇家目前開路先鋒的不足。本季皇家開路先鋒打擊率大聯盟第5低，攻擊指數的成績則排名墊底。

▲太空人時期葛瑞爾（Yuli Gurriel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人時期古利爾（Yuli Gurriel）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球皇家

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