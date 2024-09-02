道奇賽揚克蕭左腳趾骨刺進傷兵名單　主帥：腫得太厲害

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇賽揚左投克蕭（Clayton Kershaw），因左腳拇趾骨刺被放進傷兵名單，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他的腳趾腫得太厲害，幾乎無法動彈。」

根據大聯盟官網報導，克蕭日前先發對陣響尾蛇，第2局被卡洛爾（Corbin Carroll）敲出陽春砲後，就因為左腳大拇趾疼痛提前下場。主投1局用了27球，被打1發全壘打在內共3支安打、失3分，防禦率上升至4.50。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練羅伯斯表示，克蕭需要先治療控制發炎，才會有明確的歸隊時間，但全隊都希望他能盡快重返先發輪值，並在季後賽前進行3場先發。

本季道奇先發輪值已經缺少因右肘肌腱炎進傷兵名單的葛拉斯勞（Tyler Glasnow），目前他復健進度緩慢，沒有明確歸隊時間；而右肩旋轉肌腱損傷的山本由伸則已經展開復健賽，再加上剛成為傷兵的克蕭，讓道奇先發輪值相當吃緊，將拉上新秀左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）遞補先發。

由於克蕭前天比賽早早就退場，讓道奇牛棚疲憊不堪，因此球隊在昨天也升上右投手卡斯帕里厄斯（Ben Casparius），本季他在小聯盟2A、3A出賽19場中有18場先發，繳出6勝4敗、防禦率3.31，81.2局中送出98次三振，道奇也希望他能在大聯盟牛棚擔任「吃局數」工作。