快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手

▲台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣巴黎帕運「黃金女雙」田曉雯、林姿妤，榮膺本屆桌球女雙WD20級頭號種子，兩人從8強賽出發，連過2關闖進金牌戰，今(1)日凌晨與代表澳洲出賽的中國裔選手雷麗娜、楊倩爭金，終場以7比11、6比11、11比3、10比12，總局數1比3落敗，收穫一面銀牌，替我國拿下本屆帕運第2面獎牌。

田曉雯、林姿妤在2018年雅加達亞帕運攜手摘下女雙銀牌，田曉雯還在單打鍍銀， 兩人也是2019年亞洲帕拉桌球錦標賽雙打金牌得主。上屆東京帕運，田曉雯替我國贏得該屆唯一一面獎牌，拿下女單TT10級銅牌。

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▲台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

去年杭州亞帕運，兩人在單打項目攜手叩關決賽，為我國締造「金包銀」壯舉，最終林姿妤擊敗田曉雯奪金，兩人在雙打項目也斬獲銀牌，林姿妤還與林駿梃一起打下混雙金牌，單屆收穫2金1銀，取得巴黎帕運門票。

田曉雯、林姿妤榮膺本屆巴黎帕運女雙頭號種子，首輪輪空直抵8強，8強賽以3比0擊退土耳其組合德米爾(Merve Demir)、卡法司(Neslihan Kavas)，4強賽又是直落3橫掃波蘭組合帕提卡(Natalia Partyka)、裴克(Karolina Pek)，順利挺進金牌戰。

田曉雯、林姿妤力拚我國睽違16年的帕運金牌，中華代表團前一次在帕運奪金，得追溯到2008年北京帕運，該年健力選手林資惠在女子75公斤級摘金。

▲台灣帕運桌球國手林姿妤。（圖／體育署提供）

田曉雯、林姿妤金牌戰開賽陷入1比5落後，兩人沒有慌了陣腳，在2比6後連追4分，將比數扳成6比6，可惜在7比7後連幾次打出界，以7比11讓出首局。

田曉雯、林姿妤次局重整旗鼓，開局打出3比1攻勢，但對手很快追上比分，雙方戰成了5比5，隨後台灣組合連續掛網，落入5比9、4分落後，以6比11連丟2局遭聽牌。

進入第3局，田曉雯、林姿妤連拿5分，隨後進一步拉開9比1、8分差，以11比3扳回一局。

來到第4局，台灣組合開局2比4落後，很快就扳成4比4，隨後遭對手5比4超前，中華隊喊出暫停後連拿2分，6比4要回領先，但澳洲組合緊追不捨，雙方一路打到9比9，對手以10比9取得賽末點，台灣組合化解這個賽點，最終仍以10比12敗下陣來，收穫一面銀牌。

中華代表團本屆帕運已進帳2面獎牌，跆拳道好手蕭翔文日前率先在K44級男子58公斤級鍍銅，田曉雯、林姿妤今日拿下一面銀牌，1銀1銅已超越上屆1銅的成績。