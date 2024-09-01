快訊／羽球女將蔡奕琳女單小組賽3連敗　首次帕運之旅無緣晉級

▲台灣巴黎帕運羽球選手蔡奕琳。（圖／體育署提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球女將蔡奕琳今(1)日凌晨出戰巴黎帕運女單SH6級小組賽最終戰，面對今年世錦賽混雙銅牌得主美國選手西蒙(Jayci Simon)，蔡奕琳兩局都曾與對方拉鋸，可惜下半局都被拉開分差，終場以9比21、8比21敗下陣來，小組賽0勝3敗，首次的帕運之旅止步小組賽。

現年25歲的蔡奕琳先天軟骨發育不全，身形較矮小，從小就對美術非常感興趣的她，因為朋友一次邀約，參加了羽球比賽，沒有任何經驗的情況下就拿下冠軍，羽球天賦被教練相中，才開始接受正規訓練。

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蔡奕琳去年在杭州亞帕運奪下SH6級女雙銀牌，今年首次挑戰更高殿堂帕運，預賽被分在A組，同組對手實力堅強，蔡奕琳前2戰分別以0比2敗給中國林雙寶、0比2不敵印度席萬(Nithya Sivan)，最後一場小組賽力拚開胡，對上美國選手西蒙。

西蒙在2023年帕拉泛美洲運動會混雙摘金，並在今年世界羽聯殘障羽毛球世錦賽混雙鍍銅，雙方開賽打成5比5，蔡奕琳在7比8後連掉了3分，以7比11進入技術暫停。暫停過後，蔡奕琳被拉開分差，以9比21丟掉首局。

進入第2局，兩人前半局2度戰成平手，蔡奕琳在3比6後連下2分，將分差縮小到1分，可惜接下來連續失分，以5比11進入技術暫停，下半局也沒能挽回頹勢，終場以8比21遭直落2吞敗，初次的帕運之旅止步小組賽。