兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟8局上突破5比5平手僵局，由陳俊秀掃出致勝安打，以7比5擊敗悍將，此局由21歲新秀黃鈞麟代打執行的短打推進相當關鍵，總教練平野惠一賽後特別提到這次短打的價值。

▲黃鈞麟短打。（圖／中信兄弟提供）

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兄弟前3局就攻下5分，但悍將為了避免單月最多敗紀錄仍急起直追，平野惠一坦言，「感覺到對手必死的決心，2局雖然先拿到4分，中間有出現很多瑕疵，本來氣勢是在我們這裡，但發生挖地瓜等狀況，露出漏洞給對手看，氣勢就會讓給對方。」所以當時回到板凳有點生氣，不能把弱點展現出來。

兄弟8局上面對富藍戈，岳東華安打，黃鈞麟代打執行短打成功，岳政華選到保送，靠滾地球進占二、三壘，陳俊秀適時安打攻下超前2分。

平野惠一表示，「換上阿麟並完成任務，相信其他學長看到像他這麼年輕的選手能執行，應該也被刺激到，之後岳政華、宋晟睿都表現很好，陳俊秀也做好中心棒次把分數送回來的工作，讓阿麟這個短打有價值的。」

猛登主投5.2局，被敲6支安打包含1轟，有2次保送，奪4次三振，失5分無關勝敗，魏碩成中繼1.1局未被敲安打，拿下勝投。平野惠一指出，「相信他有想投回先發的心情，過程中捕手林吳晉瑋也幫了很大的忙。雖然有暴投的失誤，小碩還是守住這局，顯示投捕之間互相幫忙。」