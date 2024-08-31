林政華教尹廈情開球害羞飆汗　隊友羨慕：為什麼可以

▲林政華指導尹廈情開球 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿MYFEEL阿迷趴31日邀請《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）擔任開球嘉賓，身為忠實粉絲的林政華幸運獲得指導接捕機會，讓隊友好羨慕直呼：「為什麼政華可以。」

尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，她以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。

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林政華是單身即地獄的忠實觀眾，透露每一季都有看，也很欣賞尹廈情，「她很漂亮，真的滿吸引目光的。」看到新聞得知她要來，就掀起一陣討論，「可是我沒有想說我會接開球，我是今天才知道。」

獲得接球的機會，全靠自己勇於爭取，林政華笑說，「那時剛好在重訓室，球團的人在問，想找有看過的人幫忙指導接球，我趕快說，我有！我有！」

同樣有關注節目的陳晨威可惜晚了一步，林政華轉述，接受任務之後，陳晨威剛好在重訓室門口，對方一臉羨慕，「他就說為什麼是我，我也要這樣，後面就說好啦好啦、讓你去，剛好我今天也沒先發啦，比較沒有影響。」

林政華賽前指導開球時，還特別抓了帥氣的頭髮，隨後與尹廈情一起「壓下巴」拍照留念。兩人合影時，林政華直呼好緊張，「我狂流汗！」

