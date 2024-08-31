尹廈情來了！「下巴撩人」開出漂亮好球　期待品嚐雞排與麵線

▲尹廈情 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿MYFEEL阿迷趴31日邀請《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）擔任開球嘉賓，對於開球表現自評80分，並透露最期待品嚐台灣的大腸麵線和雞排。她也相當感謝台灣粉絲的支持，非常期待這次的台灣之行。

尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，她以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。

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先前在韓職也曾受邀開球，這次獲MYFEEL邀請來台開球，尹廈情說，因為上一次在韓職是第一次比較緊張，表現並沒有很好，「這次來到這裡，看到很多觀眾為我歡呼，我也希望自己要做得更好。」她為自己評80分，「因為距離本壘板還是太遠了，還是沒有很準球投到對方手套，這一點有些可惜。」

尹廈情本身也是棒球迷，「因為家人都很喜歡棒球，我也有很多粉絲都是棒球迷，其實滿喜歡棒球的。」

節目中另一成員李鎮錫早在5月也曾受邀到樂天觀看比賽，是否有請教「歐巴」開球技巧，尹廈情笑說，「歐巴呢，他身材雖然很好，但其實他運動神經很差，感覺是不用特別和他請教什麼。」

這次受邀開球，尹廈情透露會在台灣多待幾天，「最想吃大腸麵線還有雞排，雖然韓國也有雞排，但聽說台灣的雞排味道不一樣，所以我想試試看。」

因出演《單身即地獄3》爆紅，尹廈情在台灣也擁有超多粉絲，她也透過媒體感謝大家的支持，「一直以來都有收到台灣粉絲們的訊息，所以當初知道要來時，我真的很開心。」

▲尹廈情開球 。（圖／樂天桃猿提供）