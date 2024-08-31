快訊／田曉雯、林姿妤橫掃波蘭勁敵　勇闖巴黎帕運桌球女雙金牌戰

▲台灣巴黎帕運「黃金女雙」田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣巴黎帕運「黃金女雙」田曉雯、林姿妤，榮膺本屆桌球女雙WD20級頭號種子，兩人昨(30)日直落3挺進4強，至少保底1面銅牌，今(31)日與波蘭組合帕提卡(Natalia Partyka)、裴克(Karolina Pek)爭搶金牌戰門票，終場以11比7、11比6、11比4直落3局晉級金牌戰。

田曉雯、林姿妤在2018年雅加達亞帕運嶄露頭角，兩人攜手摘下女雙銀牌，田曉雯在單打鍍銀， 兩人也是2019年亞洲帕拉桌球錦標賽雙打金牌得主。上屆東京帕運，田曉雯替我國贏得該屆唯一一面獎牌，拿下女單TT10級銅牌。

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去年杭州亞帕運，兩人在單打項目攜手叩關決賽，為我國締造「金包銀」壯舉，最終林姿妤擊敗田曉雯奪金，兩人在雙打項目也斬獲銀牌，林姿妤還與林駿梃一起打下混雙金牌，單屆收穫2金1銀，取得巴黎帕運門票。

田曉雯、林姿妤榮膺本屆巴黎帕運女雙頭號種子，首輪輪空直抵8強，昨日8強賽以總局數3比0擊退土耳其組合德米爾(Merve Demir)、卡法司(Neslihan Kavas)，搶下4強門票，由於帕運桌球沒有銅牌戰，台灣「黃金女雙」保底1面銅牌，今日與波蘭組合帕提卡、裴克爭搶金牌戰門票。

雙方開賽打成3比3後，田曉雯、林姿妤逐步拉開分差，對手連續掛網和出界，台灣「黃金女雙」將比數改寫為9比3，並以10比5取得5個局點，以11比7率先收下第1局。

第2局，田曉雯、林姿妤持續保有優勢，打出6比3攻勢，儘管幾度被逼到1分差，兩人都能及時穩住，局末將比數改寫為10比6，取得4個局點，以11比6連下2局聽牌。

進入第3局，田曉雯、林姿妤打出8比0猛攻，對手局末力挽狂瀾，台灣組合仍以10比4取得6個賽末點，終場就以11比4直落3局搶下金牌戰門票，兩人明日凌晨將與轉為澳洲籍的中國裔選手雷麗娜、楊倩爭金。