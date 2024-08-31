悍將第四棒大低潮　過來人高國輝：從基本功做起

▲▼高國輝開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將二軍教練高國輝剛結束日本火腿客座教練之旅，談到悍將本季第4棒低迷的狀況，他坦言，「若前後棒能掩護的話會比較好打。」整體而言，需要從基本功修正做起。

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高國輝31日回到新莊球場，為世壯運主題日擔任開球嘉賓，球團安排高國麟擔任接球捕手，最近高國麟面臨低潮，高國輝表示，「希望他可以好好加油，無論在二軍還是在日本，都會關心他，看他比賽需要修正的部分。」

悍將8月面臨15敗低潮，「之前在現役時，也會有很糟的時期，希望林哲瑄、高國麟、范國宸能把球隊士氣帶起來，專注當下，把自己做好，也感染給年輕隊友。」這也是年輕球員需要經歷的一段過程，在有壓力的情況下讓自己表現好。

悍將總教練陳金鋒今年球季特別談第四棒的壓力，高國輝過去扛四棒經驗豐富，他坦言，「投手對我有一定了解，不管對方用什麼策略，我都以想表現好的心態去比賽，就不會有太大壓力，畢竟棒球是團隊運動。」

至於目前悍將第四棒的問題，高國輝認為，「很難不注意到，成績比較差一些，若前後棒能掩護的話，這個棒次會比較好打，以現在狀況來看，要從基本功做起，比如選球、不追打壞球等方式。」