快訊／李佳豪南韓賽4強扳倒林俊易　首闖500等級冠軍戰

▲台灣男單好手李佳豪。（圖／翻攝自Facebook／李佳豪Lee Chia Hao）

記者游郁香／綜合報導

世界第14的「左手重砲」林俊易，今(31)日在超級500系列南韓公開賽與李佳豪進行「台灣內戰」，爭搶男單決賽門票。過去3次交手佔有2勝1敗優勢的林俊易，整場意外被李佳豪壓著打，首局以18比21讓出，次局一度被拉開10分差，最終李佳豪就以21比18、22比20直落2勝出，生涯首度闖進500等級決賽。

本周世界排名來到生涯新高第14的林俊易，昨(30)日擊敗世界第6丹麥勁敵安東森(Anders Antonsen)，繼超級1000系列馬來西亞公開賽、超級300系列瑞士公開賽和超級500系列澳洲公開賽後，本季第4度挺進巡迴賽男單4強，他本季最佳成績為瑞士賽奪冠。

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林俊易今日與世界第30的李佳豪進行「台灣內戰」，爭搶南韓賽決賽門票，李佳豪8強賽扳倒了世界第5的中國好手李詩灃。林俊易與李佳豪過去3次交手，林俊易以2勝1敗佔上風，前一次對決是在去年的台北公開賽，當時林俊易21比12、21比18直落2勝出，目前處於對戰2連勝。

▲「左手重砲」林俊易。（圖／VCG）

今日雙方展開第4次對決，李佳豪以3比0開局，迅速取得5比1的優勢，開賽還未進入狀態的林俊易幾度將分差縮小到2分，李佳豪仍以11比7進入技術暫停。

暫停過後，李佳豪進一步將分差擴大到13比7、6分差，林俊易沒有放棄追趕比數，局末一度逼近到16比17，不過李佳豪隨即穩住連下4分，以20比16取得4個局點，林俊易奮力化解了2個局點，李佳豪仍以21比18先下一城。

進入第2局，李佳豪延續首局的好氣勢，打出9比2猛攻，以11比3進入技術暫停，並在下半局繼續擴大領先優勢，一度拉開13比3、10分差。

林俊易試圖翻轉局面，連拿7分將比數逼近到10比13，局末更將比數扳成19平。決勝時刻，李佳豪以20比19取得賽末點，遭到林俊易化解，不過他頂住壓力，連拿關鍵2分，以22比20搶下南韓賽男單決賽門票。