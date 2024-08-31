詹皓晴苦戰3盤力退地主姊妹檔　第4度挺進美網女雙16強

▲詹皓晴挺進美網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴雖在今年美網混雙首輪就出師不利，不過她與俄羅斯搭檔庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)在女雙連過2關，今(31)日次輪與地主柯莉姊妹(Ivana Corley、Carmen Corley)激戰3局，耗時近3小時，以7比6(9比7)、6比7(4比7)、6比4勝出，詹皓晴生涯第4度挺進美網女雙16強。

詹皓晴與庫德梅托娃組成的「台俄聯軍」，是今年美網女雙第10種子，兩人首輪以4比6、6比4、6比3逆轉擊敗義大利科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)、丹麥陶森(Clara Tauson)，今日次輪對上地主柯莉姊妹，首盤就打到搶七，連續化解對手3個破發點，才辛苦以7比6(9比7)收下第1盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹皓晴挺進美網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

雙方次盤又鏖戰到搶七，柯莉姊妹在4比4後連下3分，「台俄聯軍」以6比7(4比7)讓出此盤。比賽來到決勝第3盤，詹皓晴、庫德梅托娃兩度破發，率先以5比2聽牌，對手盤末試圖力挽狂瀾，「台俄聯軍」最終頂住壓力，把握住第2個賽末點，以6比4驚險挺進16強。

這場比賽耗時近3小時，「台俄聯軍」下一戰將與「非種子」的英法組合達特(Harriet Dart)、帕里(Diane Parry)爭搶女雙8強門票。